韓國瑜身體不適「僑宴提早離場」　高雄市府回應了！

▲韓國瑜出席波士頓僑界晚宴。（圖／記者徐政璿攝）



記者吳奕靖、徐政璿、王致凱／波士頓-高雄連線報導

高雄市長韓國瑜訪美，11日結束哈佛大學閉門座談演說後，晚間於波士頓出席僑宴，與800多位僑胞共進晚餐。不過，韓國瑜疑似因為時差問題加上太過疲倦，眼睛不適只能提早離場，離開前還特地站上椅子，向在場人士鞠躬表達感謝。

韓國瑜結束在哈佛大學的閉門演講後，立刻趕到當地唐人街最大的帝苑大酒樓，參加「紐英倫僑界歡迎韓國瑜餐會」。韓國瑜一抵達會場，現場氣氛立刻陷入瘋狂，僑胞們有如追星一般高聲呼喊「韓國瑜，選總統就台灣」。

韓國瑜發表致詞，除了感謝僑胞外，也提到明年1月份的總統大選是「中華民國生死保衛戰」，呼籲各界僑民朋友返台投票。致詞結束後，韓國瑜似乎因為時差調不過來，加上眼睛不適，只好先行離場。走到門口時，韓國瑜突然又站上椅子，向在場僑胞拱手鞠躬表達感謝。

波士頓當地氣溫大約攝氏10度左右。韓國瑜一走出會場，身旁幕僚立刻替他披上外套和圍巾。韓國瑜在酒樓外向媒體表達「有點累」，隨後就與夫人李佳芬共同離開。

對於韓國瑜的身體狀況，高雄市政府則回應說，韓國瑜市長確實於當地時間11日的僑宴中先行離場，但當天後續沒有其他行程。韓國瑜原訂下一個公開行程，是當地時間12日上午8時至10時與波士頓僑社的早餐會。