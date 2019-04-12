　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜身體不適「僑宴提早離場」　高雄市府回應了！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲韓國瑜在波士頓的僑界晚宴。（圖／記者徐政璿攝）

▲韓國瑜出席波士頓僑界晚宴。（圖／記者徐政璿攝）

記者吳奕靖、徐政璿、王致凱／波士頓-高雄連線報導

高雄市長韓國瑜訪美，11日結束哈佛大學閉門座談演說後，晚間於波士頓出席僑宴，與800多位僑胞共進晚餐。不過，韓國瑜疑似因為時差問題加上太過疲倦，眼睛不適只能提早離場，離開前還特地站上椅子，向在場人士鞠躬表達感謝。

韓國瑜結束在哈佛大學的閉門演講後，立刻趕到當地唐人街最大的帝苑大酒樓，參加「紐英倫僑界歡迎韓國瑜餐會」。韓國瑜一抵達會場，現場氣氛立刻陷入瘋狂，僑胞們有如追星一般高聲呼喊「韓國瑜，選總統就台灣」。

韓國瑜發表致詞，除了感謝僑胞外，也提到明年1月份的總統大選是「中華民國生死保衛戰」，呼籲各界僑民朋友返台投票。致詞結束後，韓國瑜似乎因為時差調不過來，加上眼睛不適，只好先行離場。走到門口時，韓國瑜突然又站上椅子，向在場僑胞拱手鞠躬表達感謝。

波士頓當地氣溫大約攝氏10度左右。韓國瑜一走出會場，身旁幕僚立刻替他披上外套和圍巾。韓國瑜在酒樓外向媒體表達「有點累」，隨後就與夫人李佳芬共同離開。

對於韓國瑜的身體狀況，高雄市政府則回應說，韓國瑜市長確實於當地時間11日的僑宴中先行離場，但當天後續沒有其他行程。韓國瑜原訂下一個公開行程，是當地時間12日上午8時至10時與波士頓僑社的早餐會。

ET快訊
夏慕尼炒飯裝2盒+8個麵包只要260元！媽媽社團狂分享：怕以
影／酒店少爺狂吼：有人在追我！身體扭曲「眼上吊」...暴斃慘
警車突開警示燈！喇叭一按「靠邊停車」　女駕駛秒配合...結局

關鍵字：韓國瑜,波士頓,僑宴

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／韓國瑜與波士頓僑民吃早餐　大批華僑塞滿餐廳高舉「選總統」

韓國瑜身體不適「僑宴提早離場」　高雄市府回應了！

林宅血案、美麗島事件...蔡英文指示陳菊「還原歷史真相」

與日本很有淵源　盧秀燕：外公留日　母親名叫「林代子」

敬佩吳敦義不參加初選　盧秀燕預言國民黨整合會更簡單

挺小英！焦糖哥哥現身西門　號召支持者PO照挺蔡英文

大安區立委「黨內互打」下月全民調　林奕華PK王欣儀

不捨蔡明憲…　賴清德呼籲民進黨員「不要退黨」

統促遊行將登場　內政部籲守法：不接受外國勢力干擾國安

世界12強棒球賽11月台中開打　盧秀燕：全力以赴盡地主責任

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

二度幽會美魔女被狗仔抓包 王世堅氣炸：沒人性到極點

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛還沒開未斷奶

82歲韓國萌嬤開吃播秀爽嗑美食　超療癒吃相吸19萬粉...網：很厲害

送柯文哲行李箱嗆無心市政　 王世堅：做個了斷打包走人

挑戰用200元補充1日蛋白質　猛男&廚師揭省錢健身餐！

街頭隨機配對大尺度外拍小模　心電互動第一次見面就接吻❤

有沒有比蔡英文還「優秀」？　柯文哲笑著點頭答：Of course

存款129元！24歲上兵問是否續簽　34K月光族原因曝光 網：出來更慘

快訊／韓國瑜與波士頓僑民吃早餐　大批華僑塞滿餐廳高舉「選總統」

韓國瑜身體不適「僑宴提早離場」　高雄市府回應了！

林宅血案、美麗島事件...蔡英文指示陳菊「還原歷史真相」

與日本很有淵源　盧秀燕：外公留日　母親名叫「林代子」

敬佩吳敦義不參加初選　盧秀燕預言國民黨整合會更簡單

挺小英！焦糖哥哥現身西門　號召支持者PO照挺蔡英文

大安區立委「黨內互打」下月全民調　林奕華PK王欣儀

不捨蔡明憲…　賴清德呼籲民進黨員「不要退黨」

統促遊行將登場　內政部籲守法：不接受外國勢力干擾國安

世界12強棒球賽11月台中開打　盧秀燕：全力以赴盡地主責任

中職／捕手需要領袖氣息　洪總：棒球靠信任

「我痛恨這間廟！」男大生凌晨縱火燒妙音寺　廟方傻眼：不認識他

揭密首爾超陰森「3大都市傳說」！　Youtuber親自走訪死者近1000人靈異之地...

川味「藤椒油」來台！獨特「檸檬清香」帶出爽麻口感　挑戰味蕾極限

日職／宋家豪連5戰無失分防禦率續降　樂天戰績仍第一

電賀金正恩再任委員長　習近平：體現人民的信任與擁戴

8歲Grace「在家穿這麼辣」　曹格上下一看崩潰：OMG！

快訊／韓國瑜與波士頓僑民吃早餐　大批華僑塞滿餐廳高舉「選總統」

新北人口400萬即將達標　倒數第2次設籍抽獎送帛琉機票

全中運／桌球提前開打　淡江高中勇奪5金成大贏家

政治熱門新聞

快訊／鬆口參選？韓國瑜：明年1..

韓式口號再現　20字驚豔哈佛

結束演講大考！李佳芬緊勾韓國瑜

美警戒備森嚴淺秋撂英文he w..

李毅強制出境　蘇貞昌：驅逐恐怖..

韓國瑜哈佛演講　兩岸沒狗骨頭

吾爾開希批韓國瑜：沒知識、格調

郝柏村仍住加護病房　游淑慧：郝..

【全文】韓國瑜哈佛大學演講

建設台中　盧秀燕：我不選總統

總統初選延後　國防部前部長蔡明..

館長槓國民黨：不表態就不支持

快訊／李毅找到了！否認出席統促..

韓國瑜英語演講　韓粉：總統腔

更多熱門

相關新聞

影／看好高雄觀光　潘思亮：麗晶、晶華品牌可望進軍高雄

國內五星級飯店進入密集開幕階段，市場競爭愈趨激烈，晶華酒店集團董事長潘思亮今（12）日表示，今年的飯店市場仍屬供過於求，晶華向來的「輕資產」模式將享有優勢，同時看好高雄市場潛力，「有不少業主來洽談合作」，將考慮讓晶華或麗晶品牌進軍高雄。

韓國瑜的美東之行...談兩岸卻避談2020年大選？

名嘴：吳敦義的犧牲　價值僅一半

沈玉琳評朱立倫：韓國瑜這一點是你不足之處

【中英全文對照版】韓國瑜哈佛演講

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 日本新年號 米其林指南 地震 許瑋甯 王令麟 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

家有小偷　警實彈攻堅破門逮「掃地機器人」

4大星座「另一半專挑醜的」超奇葩！

哈日族手刀快！日圓又見0.27字頭　換新台幣5萬元可免費吃6碗拉麵

劉喬安美臉毀容：我鼻子裡是空的！哽咽淚懺悔

《幸福空間》拍到我家　屋主怒告劉伊心

丫頭《玩很大》淚崩哭腫眼！

懷疑男友劈腿！她偷擺「體重計」怒揭發

法鬥被丟水中「游泳」掙扎30秒斷氣

女突嬌喘「喔～不要」！　運將嚇歪4字秒堵嘴

威利本尊「其實是殺人魔」！32年來還躲在人群裡

艾瑞絲哭訴遭霸凌！含淚低頭：對不起你們

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩

北台最大！4千坪水族館2020年開

小A辣泳裝轉正面「下面清楚一包」

更多

最夯影音

更多

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

二度幽會美魔女被狗仔抓包 王世堅氣炸：沒人性到極點

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛還沒開未斷奶

82歲韓國萌嬤開吃播秀爽嗑美食　超療癒吃相吸19萬粉...網：很厲害

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面