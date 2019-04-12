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外媒：蘋果打算分拆iTunes功能　新版macOS將有獨立Podcast、音樂App

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▲▼iTunes。（圖／記者范家宏攝）

▲蘋果可能會在下一代macOS版本中，將目前iTunes執行的功能分拆。（圖／記者范家宏攝）

科技中心／綜合報導

今年秋天可就是iTunes退場的時候了。外媒報導，蘋果可能會在下一代macOS版本中，將目前iTunes執行的功能分拆出來，成為獨立的音樂及Podcast及電視應用程式。

軟體工程師Steve Troughton-Smith日前在推特上透露，蘋果計畫在下一個macOS主要版本10.15中，將原先整合在iTunes中，如Podcast、電影、電視節目、音樂以及iOS裝置管理等功能分拆，成獨立的電視、音樂及Podcast應用程式。據外國科技網站9to5Mac報導，iTunes預計將暫時維持服務，因此死忠粉絲可以繼續使用，不過該應用程式將不會再有重大更新或調整核心功能。

新的「書籍」應用程式預計將有著類似於「新聞」應用程式的側邊欄，及標題欄，「有聲書」也將整合其中。而新的音樂、Podcast及電視應用程式將不會重新獨立開發，而是利用新技術Marzipan製作，該技術只在將iPad上的應用程式移植至Mac且無須更改太多程式碼，如同先前的「家庭」、「News」、「股市」等應用程式。

如上述消息屬實，這將成為iTunes史上最大一次變更，除了可能獨立出去的多媒體內容外，未來iOS裝置管理功能是否也會脫離iTunes也是備受矚目的問題之一。macOS 10.15預計將於6月3日在WWDC大會上公布。

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關鍵字：iTunes,App,應用程式,macOS,蘋果

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