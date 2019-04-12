迪士尼正式進軍串流服務　Disney+下半年登場

▲迪士尼推自家影音串流服務Disney+。（圖／翻攝迪士尼官網）

科技中心／綜合報導

由美國迪士尼公司推出的串流影音服務「Disney+」真的要來了！「Disney+」將於今年11月正式上線，將採每月收取6.99美元（約新台幣215元）或年訂閱69.99美元（約新台幣2161元）的收費方式，預料將掀起新一波串流媒體競爭。

綜合外電報導，迪士尼在11日公布串流影音服務「Disney+」詳細細節，該項服務將於今年11月12日正式上線，至於收費方式，Disney+將採「月繳」或「年繳」制，若是用戶選擇月繳制，每個月需支付6.99美元；若是選擇年繳制，每年需支付69.99美元，但平均下來每個月僅需支付5.83美元，較月繳制便宜。

迪士尼強調，在「Disney+」推出的一年內，除了會有400部電影上線外，他們也將推出10部新電影以及25部全新原創劇集，其中包含3部漫威宇宙的衍伸作品，預計5年後能推出高達50部原創劇集。迪士尼指出，該公司計畫2020年將會投入10億美元的資金為「Disney+」製作更多原創內容，到2024年這筆投資金額將上看20億美元，該公司也預期到時候「Disney+」的全球總訂閱數將達到6至9千萬人，其中美國本地與國際用戶將分佔三分之一與三分之二。