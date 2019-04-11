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直擊Facebook台北辦公室　上班可以卡拉OK、還能打麻將

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Facebook辦公室直擊（圖／記者樓菀玲攝）

▲ Facebook 今日舉辦台灣辦公室喬遷舉辦入厝活動 。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

Facebook 今日歡慶台灣辦公室喬遷舉辦入厝活動，象徵著一個新的啟程，為台灣提供更全面的服務，建立更多有意義的連結。活動特別邀請到行政院副院長陳其邁蒞臨，表達對 Facebook 在台發展及加強數位與科技領域發展的肯定，同時邀請到中華民國經濟部政務次長王美花出席，對 Facebook 深耕台灣給予大力支持；Facebook 全球副總裁暨亞太區總裁 Dan Neary 也親臨台灣新辦公室展現 Facebook 對台灣市場的重視。

全球副總裁暨亞太區總裁唐立洋（Dan Neary）表示：「台灣是 Facebook 很重要的市場，今天喬遷至新辦公室，代表我們對台灣市場未來發展深具信心，也我們在台灣長期發展很重要的里程碑，更實踐了我們去年宣布擴大在台投入資源的承諾，我們將持續在經濟、科技及人才面向上投入資源，期待 Facebook 將台灣更多的機會連結起來，讓台灣與世界連結更緊密。」

行政院副院長陳其邁表示：「很高興 Facebook 能落實在台投入資源的承諾，以及對長期提升台灣數位經濟發展所做的努力，我們期待 Facebook 能將更多全球資源引入台灣，為產業發展創造更多新契機，實現台灣數位轉型的願景。」

香港總經理余怡慧表示：「Facebook 致力幫助台灣的人、社群 Facebook 台灣及企業建立更好的連結，感謝政府單位、合作夥伴一直以來的支持，讓 Facebook 能在台灣站穩腳步，新辦公室就像開啟了新篇章，Facebook 將持續與台灣一起為更好的未來努力，為台灣數位經濟發展盡最大的一份力，一起閃耀台灣，耀眼國際。」

Facebook台北辦公室直擊（圖／記者樓菀玲攝）

▲ Facebook 辦公室主打開放、無隔間，就算是上級長官也不會有自己的隔間辦公室。（圖／記者樓菀玲攝）

Facebook台北辦公室直擊（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 辦公室一角的圖書室。（圖／記者樓菀玲攝）

Facebook 台灣新辦公室坐落於台北微風南山，佔地約 704 坪，與 Facebook 全球各地的辦公室一致採開放式空間，呼應了 Facebook 強調「開放」的企業文化，開放空間可促進員工的交流，進而激發更多創新思考與創意靈感。新辦公室融入許多在地文化與特色，特別邀請到三位台灣在地藝術家設計出三面具有台灣元素的藝術牆，將台灣的自然景觀、傳統工藝、花卉美景融入創作當中，其中會議室名稱設計更包含台灣在地小吃、台灣著名地標與傳統文化等，例如：「豆花」、「擔仔麵」、「台北101」、「廟會」等等。

Facebook台北辦公室直擊（圖／記者樓菀玲攝）

▲▼ 會議室名稱設計包含台灣在地小吃、台灣著名地標與傳統文化等在內。（圖／記者樓菀玲攝）

Facebook台北辦公室直擊（圖／記者樓菀玲攝）

Facebook 相當注重員工之間的互動，如同 Facebook 的企業文化強調"beopen“，打造開放的工作環境，促進員工交流，而 Facebook 辦公室的天花板則是反映出追求創新的精神，不過度裝潢的設計如同矽谷以及新創企業的風格，鼓勵員工保有創新的思維。特別將天花板保持 1% 的完成度，是希望提醒員工 Facebook 的使命目前僅完成 1%。

Facebook台北辦公室直擊（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 天花板刻意保留管線，提醒員工 Facebook 還有很多使命未達成。（圖／記者樓菀玲攝）

而在辦公室的牆面上都貼有與企業文化相關的海報，例如：「Be open」、「Connection」、「Focus on impact」，希望員工可以用多元、開放以及創意的角度看待所有事物，此外 Facebook 辦公室落實環保，所有員工都沒有個人的垃圾桶。

Facebook台北辦公室直擊（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 辦公室的牆面上都貼有與企業文化相關的海報。（圖／記者樓菀玲攝）

Facebook台北辦公室直擊（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 還有邀請台灣藝術家所打造的藝術牆。（圖／記者樓菀玲攝）

走到辦公室一隅，可以看到 Facebook 在辦公室位員工打造 Live Lab，目的是讓員工可以用來直播或是錄製影片，據了解，從燈光的架設到聲音設定皆是由 Facebook 新加坡團隊特別來台設置，而 Live Lab 裡面也提供了 Oculus Rift 跟 Oculus Go 虛擬裝置設備，讓員工可以體驗 VR 虛擬實境所帶來的全新視覺體驗。

Facebook台北辦公室直擊（圖／記者樓菀玲攝）

▲ Live Lab 目的是讓員工可以用來直播或是錄製影片。（圖／記者樓菀玲攝）

Facebook台北辦公室直擊（圖／記者樓菀玲攝）

▲ Live Lab 裡面也提供了 Oculus Rift 跟 Oculus Go 虛擬裝置設備。（圖／記者樓菀玲攝）

其他還有像是圖書區和遊戲區的設置，可以看到 Facebook 的辦公室不僅注重員工互動、創意激盪之外，也十分注重所謂的舒適性，另外值得注意的是，Facebook 在辦公室一角特別設置了 Quiet Room 冥想室，在這間小房間裡面沒有擺放其他電子產品，僅有簡單的沙發椅和小桌子，目的是讓員工有個空間可以靜下來思考或是冥想。

Facebook台北辦公室直擊（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 遊戲區包含了許多人所熟悉的麻將。（圖／記者樓菀玲攝）

Facebook台北辦公室直擊（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 冥想室僅有簡單的沙發椅和小桌子。（圖／記者樓菀玲攝）

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