辦雙城論壇喊合作賺錢　柯文哲盼連結北台灣、長三角

記者陳家祥／台北報導

上海市台北主任李文輝11日上午拜會台北市長柯文哲，討論上海台北雙城論壇舉辦事宜。對於舉辦的內容、時間等，李文輝皆稱「還沒定」。而柯文哲稍早受訪則說，兩岸經貿關係密切，會中有達成一個想法，「是不是我們透過台北跟上海論壇，把北台灣跟長三角的經濟能夠在做一個連結，雙方幕僚回去再想想看」；他表示，雙城論壇還是辦，一樣從最沒有爭議的開始，大家一起合作賺錢。

李文輝11日上午10點抵達北市府，搭電梯上樓後隨即快步走入貴賓室，面對媒體提問皆未回答；經過30分鐘會談後，李文輝依舊停留，但對於雙城論壇舉辦時間，他表示「還沒定、還沒定」。

▲上海台辦主任李文輝。（圖／記者呂佳賢攝）

而柯文哲受訪時則表示，此次僅是例行性會談，至於雙城時間、主題以及上海市長應勇是否出席等，「現在問我怎麼曉得」。柯文哲說，雙城論壇今年第10年，既然都已經辦過這麼久，雙方經貿關係密切，算一算目前台灣人在大陸有200萬，上海大概50萬，長三角大概70萬，「溝通都相同的語言，每次跟外賓講話旁邊還要擺一個翻譯，跟他講話都不用，直接講就可以，所以語言溝通沒有障礙。」

柯文哲表示，既然兩岸經貿關係密切，會中有達成一個想法，「是不是我們透過台北跟上海論壇，把北台灣根長三角的經濟能夠在做一個連結，雙方幕僚回去再想想看」；柯強調，原則上雙城論壇還是辦，一樣還是從最沒有爭議的開始，「大家一起合作賺錢沒有爭議。」

由於美中貿易戰打得火熱，「親美友中」立場會不會讓大陸方面感冒？柯文哲表示，這個是一個平衡，而且「友中他怎麼會感冒」；柯表示，後來有跟對方說，不管台灣或大陸，如果都把人民福祉擺在第一位，其實應該不會有太多爭執，那這樣從最沒有爭議的著手，那兩邊的經貿合作。

柯文哲說，算一算去年台灣對大陸出超850億美金，所以大概台灣對大陸，大陸佔我們出口40%、進口佔20%，總經貿是佔30%，所以還是關係密切，因此從從最沒有爭議的著手。

至於「兩岸一家親」是否會是爭議的點？柯文哲說，兩岸一家親只是表達一個善意，雙城論壇還是兩岸間城市的交流，「所以我說，就從沒有爭議的開始，大家一起合作賺錢大家不會有爭議。」

而媒體追問，是否是跟著韓國瑜的腳步拚經濟？柯文哲否認，強調不要說是拚經濟，兩岸一家親是一種態度，有交流才有善意，有善意可以促進交流，「我也跟他講說，我不會出去講說台灣跟大陸之間完全沒有隔閡沒有爭執，這不可能，所以我們至少從一個比較沒有爭議的地方大家開始著手。」



▲台北市長柯文哲。（圖／記者呂佳賢攝）