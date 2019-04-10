馬桶20萬！警政署高官「裝潢砍價」刀刀見骨　業者怒：把我們當乞丐嗎

▲靖紀組長原是警察團體的風紀主管，卻把私人房屋裝潢議價帶進警政署（圖）協商，公私分際不明。

圖文／鏡週刊

警政署靖紀組專責糾舉警界蠹蟲，素以廉潔形象自許，但有讀者向本刊投訴，警政署警監督察陳文智為新房設計裝潢，指靖紀組陳姓組長為新宅添置高昂設備毫不手軟，夫婦倆卻對室內裝修錙銖必較，毀約、苛扣、拖欠工程款樣樣來，卻遭廠商的員工爆料事後拖欠尾款，還曾經把他們約到警政署開會討價還價，個人私事帶到公署談，分明是藉機施壓嚇壞老百姓，一般人面對公署和高官當前，怎麼可能不乖乖就範。

阿德（化名）是一家室內設計工程公司的離職工程師，他向本刊爆料賴帳裝潢費的客戶大有來頭，他是警政署的高官，官拜三線二星的警監督察、現任警政署靖紀組長陳文智。

個性溫淳的阿德向本刊表示，老闆向陳文智夫婦催討29萬元的尾款也催得很火大，直嚷：「是把我們當乞丐嗎？」「算了，不要了！」但被坑血汗錢的這股惡氣教人怎麼嚥得下去，因為陳文智是警界高官就能頤指氣使嗎？

「可恥！」一旁的設計師小靜（化名）搭腔罵道，原來靖紀組的高階警官竟然還公私不分，把討價還價的協商會議拉到警政署裡開，連下屬也軋進來，分明擺譜、耍官威，根本是警界的老鼠屎。

▲裝潢工程公司離職員工阿德（左）和小靜（右）不滿陳文智拖欠尾款，頻頻背棄協定，怒批為官者沒有誠信。

其實，去年11月13日上午10時，距離警政署長辦公室只有數十步之遙的1樓會議室，早已展開一場催討私人債務的「會前會」，除了一名稱作「張姐」的婦人陪同議價外，陳員的同事竟也到場聲援，紀律不明已令人詬病，職司警察風紀的警界主管還有下屬撐腰，大剌剌地在全國最高治安公署內「喬」私務，行徑大膽，何其荒唐！

阿德提供當天警政署內會議錄音，一開始陳太太就認為工程費用太貴，要求部分工程折價，但業者自評工程品質不差，且報價早經雙方同意，堅稱如果無法接受當初的報價，願意免費送圖。「品質是好的！」陳太太聞言馬上推崇業者施工，對收費卻還是很有意見。

設計師小靜表示，陳家要求室內朝簡約風格設計，還強調自己預算有限，卻把原有10幾萬元的國產HCG馬桶，換成20多萬元的日本TOTO馬桶，廚房設備全換成德國Bosch，一樓客廳音響也是全球知名的美國Bose，夫婦倆前後態度丕變、漫天喊價；尤其陳文智身為靖紀組長，卻利用上班時段外出與廠商議約，占盡納稅人便宜很不可取。

▲爆料者出示給建商的裝潢工程款發票，4張共計400萬元。

業者在協商過程中強調，原本不該同意變更合約內容，但看在「文智兄」的面子上，部分工程也任憑變更發包，已算是仁至義盡。雙方你來我往爭辯不休，陳太太仍堅持將其中一筆價格砍半，甚至還價到只願意給尾數，終於引發業者不悅回應：「幹嘛侮辱我？」「乾脆就不用給。」陳太太隨即反嗆：「我沒有侮辱你。」「你願意吸收，我很高興且樂於接受。」接著又質疑業者雇用太多工人，才導致費用增加。

長達3個多小時的會議，陳太太砍價可說是刀刀見骨，業者時而嘆息苦笑，時而悍拒直呼：「太扯了！」最後雙方終於敲定尾款數額，2天後先付80萬元，完工交屋後30天內付清餘款29萬元；但所有工程早在去年底前驗收，陳家卻一直拖欠尾款。

▲警政署督察陳文智（圖）在萬華分局長任內，操槍拜年作宣導受到好評。（翻攝臉書）

直到今年4月2日上午，老闆打電話給陳文智提醒尾款拖欠太久，若再不處理就交由媒體公評，卻遭陳員回嗆：「你找啊！」老闆當場氣得七竅生煙，直呼：「太誇張！」下午陳太太也打電話給阿德，怒斥道：「你現在開始錄音，你找不找得到我。」就把電話掛了，接著音訊全無。

對於廠商指控，陳文智澄清，裝潢糾紛係因業者施工缺失拖延，所有裝潢工程都由太太接洽；並強調去年警政署的議價會依業者建議、簽認，當時只有夫婦2人和一名志工朋友，沒有其他同事參與。又表示上週二已依修正後的合約匯款15萬元給業者；當初建商約定售屋價格含400萬元裝潢費用，故要求廠商把發票開給建商作帳。



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