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警界風紀股長遭爆仗勢坑殺！砸560萬裝潢北投豪宅　毀約苛扣拖尾款

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圖、文／鏡週刊

警政署靖紀組專責糾舉警界蠹蟲，素以廉潔形象自許，但有讀者向本刊投訴，指靖紀組陳姓組長為新宅添置高昂設備毫不手軟，夫婦倆卻對室內裝修錙銖必較，毀約、苛扣、拖欠工程款樣樣來，甚至還把廠商約進警政署談判議價，令業者忐忑不安。陳員職掌警界風紀大旗，卻行事乖張背棄民眾對警察的信賴，情理法上都站不住腳。

▲▼警政署高階督察陳文智新購的透天豪宅「帝富堡」，6樓建物堂皇富麗又氣派。（圖／鏡週刊提供）

▲警政署高階督察陳文智新購的透天豪宅「帝富堡」，6樓建物堂皇富麗又氣派。（圖／鏡週刊提供）

3月8日上午，負責室內裝潢的工程師阿德（化名）打電話給業主陳太太催收尾款，電話那頭的婦人毫不客氣地回嗆：「不要跟我談錢，我不想談！」「叫你老闆直接跟我老公要錢啊！」即使這名阿德口中尊稱為「陳太」的客戶氣焰高張不饒人，他為追討尾款，仍一路擺低姿態與她溝通，但婦人不耐地說了句：「謝謝！」就掛斷電話，讓阿德當場傻住。

欠債還錢本是天經地義，更何況室內設計裝潢，從丈量、簡報、修訂圖樣、3D列印、材料進貨到施工，溝通過程和工事繁複，一點一滴都是辛苦的血汗錢，但這通一分半鐘的催款電話似乎讓阿德相當挫折，所幸老闆很體諒他的苦處，沒有太多責難，卻很難理解欠債的屋主前後態度不一。

▲▼警政署高階督察陳文智新購的透天豪宅「帝富堡」，6樓建物堂皇富麗又氣派。（圖／鏡週刊提供）

▲警政署高階督察陳文智。

這位賴帳裝潢費的客戶大有來頭，他是警政署的高官，官拜三線二星的警監督察、現任警政署靖紀組長陳文智。

本刊調查，警政署靖紀組職司整飭警界風紀，平日工作就是督導全國高階警官的日常素行，一位高階警官透露，只要靖紀組出動到地方，連縣市的警察局長都要配合調查。

這起離譜的賴帳案起因於去年5月，當時阿德和小靜服務的室內設計裝潢團隊，接下台北市北投區中央北路上「帝富堡」一宗6樓透天厝建物的室內設計案，原以為對方是高階警官，行事應該正派有章法，從現場丈量、室內風格討論、平面圖示、質材挑選到報價，雙方很快確認設計風格，議定工程款分4期支付，共計560多萬元。

▲▼警政署高階督察陳文智新購的透天豪宅「帝富堡」，6樓建物堂皇富麗又氣派。（圖／鏡週刊提供）

▲裝潢工程公司離職員工阿德（左）和小靜（右）不滿陳文智拖欠尾款，頻頻背棄協定，怒批為官者沒有誠信。

小靜說，公司照工程進度在去年7月1日、7日和8月1日、10日，分別開出3張120萬元和1張40萬元、合計400萬元的發票，依陳文智指示抬頭開具給某建設公司，不料最後一張發票交付後竟永無寧日，陳家開始對當初議定的設計和施工嫌東嫌西，百般刁難。

她舉例，陳家么兒位於4樓的房間，原本長形書桌和電視牆離地高度先前都已核對過，但事後陳家頻頻抱怨實作與期望有落差，團隊建議免費全部拆除，或報價後修改，陳家同意後案，完工後又嫌價格太貴，要求降價，否則就全部拆掉、材料載回。「擺明糟蹋人嘛！」小靜強調報價都經雙方同意，怎麼會修改後又砍價，豈有誠信可言，當時懷有身孕的她氣得當天就趕赴醫院安胎。九月以後接著一連串追加修改，現場完全就依陳太太的指示和情緒施工。

▲▼警政署高階督察陳文智新購的透天豪宅「帝富堡」，6樓建物堂皇富麗又氣派。（圖／鏡週刊提供）

▲爆料者出示給建商的裝潢工程款發票，4張共計400萬元。

陳太太經常到現場要求變更施工，一下子嫌廚具太貴，一下子又要自己發包找工班，讓現場施作人員無所適從。老闆評估與其跟著打迷糊仗，不如灑脫些結束工程，因此將工程預算作了一份追加減試算，數目則在警政署內開會議確認。

律師梁繼澤表示，陳員非因公務外出洽談私人事務，又要求部屬協助處理私務，怠於職務，二者都涉及行政責任。民事方面，他無權使用公家廳舍處理私務，署方應就其侵權部分追討其不當得利；一般人若被「請」到全國警察大本營，豈不恐慌，何況對方還是高階主管，升斗小民當時內心壓力可想而知。

警政署靖紀成員向來被尊為「警察中的警察」，旨在整飭全國警察官箴，正人本應先正己，撇開陳員賴帳的糾葛不談，光是明目張膽的把私務「喬」進公署，連同仁都跳下來淌渾水，不識分際，影響民眾對警察信賴，恐怕很難杜眾悠悠之口。

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