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河南58歲狂粉「想跳舞台」送禮！　費玉清「一句話」打醒

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▲王姓大姐是費玉清鐵粉。（圖／翻攝自都市快報）

▲王姓大姐是費玉清鐵粉。（圖／翻攝自都市快報）

大陸中心／綜合報導

費玉清力量！河南鄭州一名58歲粉絲參加了費玉清在杭州的演唱會，為了親手交上禮物，甚至想從看台區跳下幾公尺高的舞台，所幸被工作人員攔截下來，但仍不斷嚷嚷，最後靠著費玉清的「一句話」，她才清醒。　

根據「都市日報」報導，王大姐從年輕就特別喜歡費玉清，得知小哥要退出歌壇的消息後，想到以後再也看不到他，便精心準備了一個禮物，但因為自己只買到了看台第一排的票，竟然想要直接翻身跳下去。

「不，你們別管我，我要親手去給小哥送禮物！我可喜歡他了......！」王大姐在被工作人員以及民警攔下後，仍然執著地想要跳下幾公尺高的看台，到舞台中央去見偶像，甚至抱怨自己被阻擋。

▲▼ 費玉清告別演唱會。（圖／記者湯興漢攝）

▲費玉清告別演唱會資料照。（圖／記者湯興漢攝）

最後負責內場安保的玉泉派出所所長官熊聖出言相勸，「大姐，你這麼喜歡小哥，肯定不希望讓他的演唱會出事故對吧？這樣，你先跟我們下去，我們幫你去跟主辦方商量，幫你把這些禮物轉交給小哥，你看好不好？」

這名王姓大姐得知可以將禮物送給費玉清後，才願意往外場去。主辦單位協調之後，費玉清仍然沒有收下禮物，但一句話送給鄭大姐，「很感謝你對我的支持，請下次不要做這樣危險的事，如果受傷了，我會很愧疚的」。

，對於費玉清沒有收禮物，反而回送一句話，王大姐沒有不開心，這時後她也才清醒，意識到自己先前的行動多麼無理取鬧，對給保安人員添麻煩的行為感到抱歉以及感謝。

ET快訊
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關鍵字：費玉清,小哥,演唱會

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