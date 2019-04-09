驚！女嬰下體「每月抽出1張濕巾」狂飄惡臭　竟是護士忘記取出

▲護士醫療疏失害女嬰「陰道發炎」。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

俄羅斯近日發生一起超離譜的醫療疏失！一名護士為了防止女嬰陰道出血，將醫療用濕巾塞入女嬰陰道內，結果竟忘記取出，在短短3個月就抽出3張濕巾，導致其女嬰陰道嚴重感染，甚至還頻頻散發出惡臭。

據《每日郵報》報導，女嬰的母親塔蒂亞娜（Tatiana Sibasova）表示，才2個月大的女兒經常爆哭，特別是在小便時，會感覺她特別痛苦，塔蒂亞娜也發現女兒陰道即便洗過，還是會頻頻散發一股難聞的惡臭，只好帶她去醫院就診，未料，醫生竟從女嬰陰道內取出1張濕巾。

沒想到取出濕巾後，女嬰還是哭不停，情況久久不見好轉，一個月後，竟又在女嬰陰道內取出第2張濕巾、幾天後又取出第3張。醫生表示，這些濕巾已經塞入體內長達3個月，導致女嬰處女膜受到感染、發炎，並依程序通報警方。

▲從女嬰體內抽出的醫用濕巾。（圖／翻攝自《Медиазона》）



最初警方懷疑是女嬰一家人涉嫌虐待，不僅女嬰的父母、阿姨，連姊姊被懷疑。然而，警方發現，塞入女嬰體內的濕巾並不是一般濕巾，而是只能在醫院使用的醫療濕巾。調查人員循線找到當初負責清洗、照顧剛出生女嬰的護士切爾卡索娃（Lyudmila Cherkasova）。

切爾卡索娃在被逮捕後坦承自己當初是因為該女嬰陰道出血，才會塞入濕巾，但卻忘記取出，因為怕失業所以一直不敢承認。該護士也在一審審判後被控以「醫療疏失罪」，可能將面臨4個月的有期徒刑。據報導，婦產科醫生指出，陰道出血在剛出生的女嬰中其實很常見，但只需要拿濕巾進行外部擦拭就夠了。

