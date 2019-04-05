迷信「一見鍾情」容易不幸福　童話故事害你一輩子　看對眼不代表是真愛

文／艾彼（心理師）

艾彼收到盡責的編輯，柚子小姐的提問。柚子問我，「公主王子幸福快樂的童話，是否限制了我們對感情和婚姻的想像？」

這……那當然啊！公主王子幸福快樂的童話，讓我們對感情和婚姻的想像變得有多貧乏呢？以下讓艾彼說給你聽。

毒害一、以為不是一見鍾情，就不是真愛！

公主王子童話故事裡，兩人絲毫不需要費力、一看就對眼，立刻愛上對方。一切渾然天成，感情萌芽與追求幾乎不用努力，也不會遭到任何拒絕。這會讓人誤以為，感情的建立就是這麼自然而然。只要遇到對的人，遇上Mr.／Miss Right，就立刻會出現渾身觸電的感覺，一見鍾情的陷入愛河。

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反過來，如果沒有渾身觸電、一見鍾情，就代表兩人之間沒有火花，不會多考慮後續的可能性。這害慘了許多不諳感情現實的男女，過早踢掉了真正適合的候選人，眼殘的愛上不適合自己的對象。就只因為，適合自己的需要培養感情，不適合自己的總是一見鍾情。



▲童話故事的快樂結局限制了我們的感情觀／示意圖／取自免費圖庫Pixabay

毒害二、當感情／婚姻不是「幸福快樂」時，就不知道如何應對。

童話故事裡的公主王子，到達「幸福快樂」之前也跳過太多步驟了吧？這點會讓滾滾紅塵中的男女無法容忍感情中的一點瑕疵。因為，他們從小受到童話故事的荼毒，以為感情就是從此幸福快樂，不知道感情經營裡，需要柴米油鹽醬醋茶的溝通。無法在知道瑕疵之後，與對方一起討論和面對，甚至不知道有時需要納入專業的第三人來協助搭起溝通的舞台。

毒害三、對男性／女性在感情裡的表現應該如何充滿了偏見。

尚未改良過的迪士尼動畫裡面，童話故事的公主總是柔弱、嬌嫩，需要被保護的。王子總是帥氣、多金，又浪漫、體貼。無形之中烙印了男性女性在感情中應該如何表現的樣貌，在每個小男孩小女孩的心中。長大成人以後，如果沒有累積新的範本，打破性別氣質和性別偏見的迷思，在感情裡面仍舊會不自覺地表現出過往習得的。



▲別再被幸福快樂的結局侷限了／示意圖／取自免費圖庫Pixabay

無怪乎我聽見太多個案都在問，「女生不是就應該被動一點，不能太快答應。給男生一點考驗，才對嗎？」欸，因為被動，無法坦率表達對對方的愛戀，妳錯過了多少戀情。男性更慘了，不像白馬王子高富帥，就都自貶為魯蛇。買尬！需要這樣？

不要阻止我，艾彼接著要再說！

童話故事裡永遠都是異性相愛的故事和畫面。從來沒有過其他性向的存愛在，這樣的童話故事還不夠侷限我們對感情和婚姻的想像嗎？