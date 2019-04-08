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社會 社會焦點 保障人權

恐怖！護理師訪視病患遭反鎖狂刺16刀　鄰居報警才罷手　

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▲▼高雄地院,高雄地檢署。（圖／翻攝自Google Maps）

高雄地方法院。（圖／（圖／翻攝自Google Maps）

記者洪靖宜／高雄報導

患有思覺失調症的高雄獨居婦人，竟然動手傷人！去年8月高雄苓雅區衛生所黃姓護理師被誘騙進屋內反鎖，甚至被拿棍棒猛毆頭部，還持水果刀及剪刀猛刺，直到鄰居察覺呼救聲報警才停手。高雄地院審理後，認定婦人受精神狀況影響，黃女也諒解不提告，減刑後依犯殺人未遂罪判4年半，執行前先監護5年，可上訴。

判決指出，這名婦人年輕時就患思覺失調症，認知功能與判斷力持續退化，智力屬於輕度缺損，去年8月29日，負責社區心理衛生的苓雅區衛生所黃姓護理師前去訪視，還應婦人要求買了便當。黃女抵達後，婦人藉以「進屋內才要講近況」、「有重要的事要說」誘使黃女進入屋內，卻隨即將2道門反鎖，持棍棒大力敲頭部，幸好黃女戴安全帽沒被打昏。

黃姓護士反問婦人是否會開門放她出去？婦人回答「事情都到這個地步了，你會放過我嗎？」，黃姓護理師奪下棍棒欲逃跑，不料婦人拿出預藏水果刀及剪刀朝全身猛刺，一度將黃女押在床上攻擊，黃女只好咬住婦人並腳踹脫困，同時鄰居聽到呼救聲「救命，有人要殺人！」，急忙報警。

警方趕抵時婦人仍沒停手，趕緊控制場面，黃女此時血濺全身，送醫診斷出左側氣血胸、右臉頰、前後胸及左上肢多處穿刺傷等傷，幸好沒危及生命。

婦人開庭辯稱黃女答應要送來便當卻沒做到，才想教訓、嚇嚇她，沒有置於死地的意思，委任律師也指婦人行凶時辨識能力減弱，請求從輕量刑。

合議庭依黃女證稱背部共遭刺16刀，且刺正面很多下，證實婦人明顯不放過黃女，有殺人犯意，不採信婦人說詞，認定犯殺人未遂、妨害公務、妨害自由等罪，但考量婦人經鑑定辨識違法能力減弱，受害人黃女也表明不願提告，盼對方好好接受治療，判婦人4年半徒刑，入監執行前監護5年持續治療。

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關鍵字：思覺失調症,高雄地檢署

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