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曾泳渡日月潭卻闖不過50米水道 　男沈1米深泳池4人搶救難回天

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▲溺水,淹水,溺死,淹死,游泳。（圖／視覺中國）

▲男子被救生員救上岸後，發現他口中仍有食物，救生員立即施作哈姆立克法急救直到119到場接手。（示意圖／視覺中國）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣一名58歲梁姓男子，7日下午到福興東路一間游泳館游泳時，被民眾發現在水中一動也不動，救生員將他拉上岸搶救，發現梁男口中有異物，立即實施哈姆立克法將他口中異物排出，後來其他救生員也加入搶救行列，直到救護人員趕抵後，才接手將梁男送醫。不過，經一夜搶救後，梁男仍回天乏術，8日早上8時許仍被宣告死亡，經檢警相驗，梁男無明顯外傷，研判應為一起溺水意外，不過詳細死亡原因，仍待檢警釐清中。

7日晚間，新竹縣議員蔡志環發出一則尋人啟事，一名身分不明男子因在泳池溺水被送往醫院急救，希望有認識的民眾通知男子的家人趕快到醫院，蔡志環隨後也將照片移除，並表示已經找到家屬，感謝大家幫忙。只是，溺水者身分雖經確認，卻仍未帶來好消息，仍不治身亡。

梁男7日下午5時許，被民眾發現在50公尺水道約1公尺深水底一動也不動，經救生員跳下水中將梁男救上岸，發現他口中有食物吐出，救生員立即實施哈姆立克法，協助梁男吐出口中異物，現場的另名陳姓救生員和巡場的李姓、沈姓救生員見狀後，也都加入救援行列，眾人輪流實施CPR與利用AED急救，直到119救護人員打達現場後接手送醫。

檢警指出，梁男送醫後還有生命跡象，但由於腦幹死亡，8日早上8點仍宣告不治。梁妻也向警方指出，丈夫泳技很好，曾泳渡日月潭，當天下午他出門運動後，就未再特別聯繫，也不知道丈夫期間吃了什麼，直到接到警察電話，才知道出了意外。後來醫師告訴她，丈夫有心臟肥大的問題，不過夫妻倆人事先並不知道，所以也未就醫治療，對於是否認為救生員有疏失的部分，梁妻表示「他們都盡力了」，也接受整件事是一起意外。

經檢警相驗，梁男無明顯外傷，研判應為一起溺水意外，不過詳細死亡原因，仍待釐清中，而業務過失部分，也尚待瞭解中。

★圖片為版權照片，由視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經視覺中國許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：溺水,異物阻塞,哈姆立克,游泳,救生員

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