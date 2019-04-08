宜賓盈盈深V直播「戴紅領巾捕魚」　罰款千元拘留10天

▲宜賓盈盈時常在網路上發布清涼的捕魚視頻。（圖／翻攝自快手App用戶宜賓盈盈）



大陸中心／綜合報導

四川正妹直播主宜賓盈盈日前在直播App「快手直播」上發布「戴紅領巾捕魚」的視頻，遭自貢市容縣公安局逮捕，並處以行政拘留與罰款的處分。通報一出，立刻引發熱烈討論，有網友怒吼，「下魚塘抓魚，難道穿禮服嗎？」也有網友表示，「穿著暴露無所謂，戴著紅領巾這麼幹就不妥了！」

近年來，直播主宜賓盈盈時常在快手直播上分享捕魚視頻，姣好的容貌、清涼的穿著配上誇張的動作，吸引近90萬粉絲訂閱，豈料粉絲增加的同時，也引來警方的關注。四川省自貢市容縣公安局8日通報，唐姓女子2018年開始，為博取眼球，增加粉絲數量與視頻流量，在農田中佩戴紅領巾捕魚，並在網路平台「快手」上以「宜賓盈盈」的帳號發布四段剪輯後的視頻。

警方表示，唐女配戴紅領巾捕魚一事，褻瀆、否定英雄烈士事跡和精神，尋釁滋事，擾亂公共秩序，觸犯了《中華人民共和國英雄烈士保護法》，因此依法處以12天的行政拘留與罰款人民幣1000元（約新台幣4500元）；警方也同時訓誡幫助錄製視頻的吳姓男子。

▼直播主宜賓盈盈因配戴紅領巾捕魚遭警方逮捕。（圖／翻攝自微博／搜狐）



據了解，紅領巾是中國少年先鋒隊隊員所配戴的三角形領巾，象徵紅旗的一角，是烈士鮮血染成，代表著無產階級的革命傳統。由於紅領巾的配戴者為中國少年先鋒隊，因此也常用作少先隊隊員的代稱。

網友看完後表示，「下魚塘抓魚，難道穿禮服嗎」、「尋釁滋事真的是萬能罪」、「淘寶上賣制服、道具的不是要槍斃一大半？」也有網友認為，「就看這照片，處罰有點可笑了，但視頻沒見到，不好定論」、「沒看視頻，不知道視頻內容，不好評論」、「穿著暴露無所謂，戴著紅領巾這麼幹就不妥了！」

▼榮縣公安局的警情通報，說明宜賓盈盈涉嫌尋釁滋事。（圖／翻攝自微博／搜狐）

