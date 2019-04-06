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房產商「放生40公斤蛇」求財運　丟河邊山上…擠一團嚇壞人

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▲▼房產商「放生40公斤蛇」求財運　丟河邊山上…擠一團嚇壞人　。（圖／翻攝微博）

▲雲南瀾滄江旁被人放生40公斤大量蛇類和其他水生物，嚇壞當地居民。（圖／翻攝微博）

大陸中心／綜合報導

中國大陸雲南省西雙版納地區近日傳出，有人在瀾滄江畔和山區放生大量的蛇類，由於時間已接近傳統節慶潑水節，引發當地居民恐慌。經當局調查，一名岳姓男子為了祈求財運，購買了40公斤蛇隨意放生，幸好這些蛇都是沒有毒性的幼蛇，目前正在捕捉中。

陸媒報導，雲南景洪市當局6日發布通報表示，經查放生者是一名黑龍江籍岳姓男子，在當地從事房地產生意。岳男2日花5000元人民幣（約新台幣2.2萬）向廣東的業者購買4袋總重40公斤的蛇，運到雲南後，又花了1萬1000元人民幣（約新台幣5萬元）購買鱔魚、泥鰍等水生生物，邀約另外5人，於5日傍晚在瀾滄江邊放生了1袋蛇和其他水生物，其餘3袋蛇則在當天晚上被帶到山上放生。

西雙版納州森林公安局新聞辦公室主任常宗波說，「瀾滄江是我們當地居民重要的活動場所之一，而且鄰近傣族潑水節，瀾滄江周邊都會有大批民眾到此參加活動，所以我們緊急出動，盡最大努力捕回違規放生的蛇。」當局透露，岳男供稱從事房地產業，因為想獲得財運，所以才會買蛇放生。

當局6日上午在水、陸地區持續搜尋捕捉，並邀請州林業司法鑑定中心專家對捕捉到的「放生蛇」進行鑑定，初步判定為無毒幼蛇。當局表示，下一步將持續展開蛇搜捕和調查處置工作，之後將依據調查結果，對當事人依法進行處理。

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