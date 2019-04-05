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快訊／日本千葉4.4地震！震央東南部外海　最大震度3

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▲▼ 千葉地震（圖／取自氣象廳）

▲震央在千葉縣外海。（圖／取自氣象廳）

國際中心／綜合報導

日本千葉縣當地時間5日下午5時23分發生規模4.4地震，最大震度為3，震央在千葉縣的東南邊海域（北緯34.7度，東京140.2度），深度80公里。千葉縣南房總市地震度為3；千葉縣鴨川市、館山市等地震度則為2；千葉縣市原市、富津市、君津市、鋸南市、勝浦市、東京都大島町等地震度為1。氣象廳表示，此次地震並無引發海嘯疑慮，民眾可以放心。

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