快訊／日本千葉4.4地震！震央東南部外海　最大震度3

▲震央在千葉縣外海。（圖／取自氣象廳）
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日本千葉縣當地時間5日下午5時23分發生規模4.4地震，最大震度為3，震央在千葉縣的東南邊海域（北緯34.7度，東京140.2度），深度80公里。千葉縣南房總市地震度為3；千葉縣鴨川市、館山市等地震度則為2；千葉縣市原市、富津市、君津市、鋸南市、勝浦市、東京都大島町等地震度為1。氣象廳表示，此次地震並無引發海嘯疑慮，民眾可以放心。
17時23分頃千葉県で地震がありました。— (TYY天気予報予想)SERENA予想m弱い冬型気圧配置ポケモン大好きmoto☆夏冷夏冬暖冬涼しい (@TYY20180111) 2019年4月5日
この地震による津波の心配はありません。
震源地は千葉県南東沖
最大震度3を観測。
地震の深さは約80km
マグニチュードは4.4と推定されます。
【地震情報】 2019年04月05日 17時23分#千葉県南東沖 でM4.2の地震。 震源 34.7N 140.1E 深さ 67.7km 館山市から 39.8km #地震 #地殻変動 #earthquake https://t.co/W1zxyxQLVu pic.twitter.com/NF717lSUAe— 地震・地殻変動Map (@jisin_kun) 2019年4月5日