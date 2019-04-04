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陸擬任外交副部長接駐日大使　日媒：配合「令和」改元

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▲中日關係。（圖／路透社）

▲大陸與日本關係示意圖。（圖／路透社）

記者馬叔安／綜合報導

外傳大陸將任命現任外交部副部長孔鉉佑為駐日大使，接替現任大使程永華。《共同社》報導，陸方此舉是意圖藉由連續任用兩名知日派人士，展示對日關係的重視。程永華是陸日於1972年建交以來首批留日學生，2010年接替崔天凱成為中華人民共和國駐日本國特命全權大使。

《共同社》引用多名陸日關係消息人士3日透露，陸方在今年後告知日方將要更換大使，程永華預計今年5月返國，正在努力協調讓大陸國家主席習近平與日本自民黨幹事長二階俊博於25日召開的「一帶一路」國際會議上舉行會談，也有人指出，這次更換大使也是大陸配合日本改元「令和」的措施。

大陸駐日本大使館網站資料顯示，程永華生於1954年9月，吉林省人，曾在大陸駐日大使館職員、隨員、二秘、一秘、參贊、公使銜參贊、公使以及駐日本國特命全權大使等職，也曾擔任大陸駐馬來西亞和大韓民國特命全權大使。

▲大陸駐日本國特命全權大使程永華。（圖／翻攝自中華人民共和國駐日本大使館網站）

▲大陸現任駐日本國特命全權大使程永華。（圖／翻攝自中華人民共和國駐日本大使館網站）

據了解，孔鉉佑生於1959年7月，於1985年成為中華人民共和國駐大阪總領事館職員、領事隨員，其後歷任外交部亞洲司三秘、副處長、駐日本國大使館二秘、一秘、外交部亞洲司一秘、處長、河南省開封市市長助理、外交部政策研究室參贊、外交部亞洲司副司長等職，2018年1月任大陸外交部副部長。

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關鍵字：程永華,孔鉉佑,駐日大使

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