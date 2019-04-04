影／跨刀拍Mom＆Dad MV！蔡英文苦笑：哼了歌詞還被球打

記者蔣婕妤／台北報導

親子型YouTuber「Mom&Dad」4日兒童節推出單曲《遊樂場》，片尾大彩蛋找來總統蔡英文跨刀拍攝，蔡英文也在IG分享拍攝心得，她笑說自己被四歲的心心可愛模樣融化，但也為了這次MV大犧牲，不但哼了歌詞還被球打。

蔡英文這次和網紅爸媽合作拍MV，連競選時都不曾拿起麥克風唱歌的小英，首次公開獻聲，獨自哼唱這首寫給新時代父母與小孩的歌曲。蔡英文過去沒拍過MV，初體驗僅花了20分鐘時間就拍完，一次NG也沒有。

拍攝前，蔡英文在隨扈的陪同下從總統府的長廊走來，Mom&Dad四歲的大女兒心心見到小英，天真地跑到前方迎接，蔡英文也自然而然牽起心心的小手前往拍攝現場。心心童言童語，除了介紹自己的名字，還開口就問小英：「你在這邊上班都在做什麼啊？」面對心心的提問，蔡英文有問必答，華爸透露，前一天晚上跟女兒說到要去總統府見總統，並跟女兒解釋總統是台灣最高領導人，女兒還天真地問：「有比101還高嗎？」

蔡英文IG分享，連假第一天兒童節，有個特別的影片要送給大家，她說最近邀請Mom&Dad一家人來總統府玩，「孩子是我們的開心果，那天要跟Mom&Dad碰面前，心中還在想著一些公務，當我走在迴廊上，姊姊心心看到我時飛奔過來的模樣，真的是融化了我」﻿，蔡英文苦笑分享，「可以說我這次大犧牲，為了心心的MV，還哼了歌詞被球打」。﻿

針對小英新MV，總統府發言人林鶴明表示，蔡英文一直非常關心年輕父母照顧孩童的課題，少子化是國安問題，政府有一連串的政策及措施，就是要減輕年輕父母的壓力。

林鶴明指出，今年5月繳稅時，很多年輕父母應該可以感受到學齡前的扣除額，已經從2萬5千元提高到12萬元，這是一個很大的差距，將能夠減輕壓力。不論在稅制的設計上或是其他的政策上，政府都希望能夠減輕父母的負擔，讓大家覺得生兒育女不是件負擔很重的事情。

此外，從今年8月1日開始，全國22個縣市一體實施。政府提高幼兒園設施的經費補助，一方面提升學習環境品質，另一方面，則降低私立幼兒園在營運上的財務負擔，此外，也透過津貼輔助的方式，降低年輕父母的負擔。

▲蔡英文和網紅爸媽合作拍MV。（圖／總統府提供）