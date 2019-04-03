時力挑戰艱困選區！ 陳雨凡宣布參選信義南松山立委

記者楊亞璇／台北報導



長期深耕司法改革議題的民間司改會前執行長陳雨凡，決定投入2020年台北市第7選區的立法委員選舉，3日上午正式宣布投入北市信義南松山立法委員選舉，就在國民黨立委費鴻泰與爭取立委提名的對手北市議員王鴻薇「黨內互打」之際，「小綠」在民進黨所認定的艱困選區中，力拚一席。

時代力量黨主席邱顯智表示，時從司改會開始參與死刑冤錯案等，司改會都扮演非常大的角色，太陽花學運時期，陳雨凡在司改會集結律師團，提供法律協助，願意為社會打拚、司法改革奮鬥的決心，長期在NGO耕耘，是不是要進一步進到國會努力，希望司法改革、轉型正義等關心的議題有實質上的改變，希望她進到國會為大家打拚，很榮幸很感動陳雨凡可以加入時代力量一起打拚。

▲陳雨凡。（圖／記者黃克翔攝）

時代力量立法委員、台北市黨部主委林昶佐表示，從2016年開始，就慢慢再找夥伴加入時代力量，「雨凡是我最早開始找的」，比現在北市三位議員都早，雨凡是他說服最久的人，花了三年多說服，期間一直不斷問候雨凡，過去想盡辦法邀請一些人加入他的競選團段，結果現在都加入雨凡的團隊，「雨凡絕對是我們在台北市非常重要的能量，我跟雨凡我們單眼皮連線」，期待未來在北市一起努力，搶下這兩席，在國會實踐理想。

陳雨凡說，現在很大的政治環境，台灣得來不易的民主自由跟法治，這些辛苦努力來的成果很有可能在一瞬間流失，「我要承擔這個責任，我是陳雨凡，我宣布投入2020信義南松山立法委員選舉，我是最好的選擇。」

▲李晏榕獻花致意。（圖／記者黃克翔攝）

第7選區為民進黨在北市的艱困選區，2016年立委選舉，民進黨本區並未提名， 而是禮讓社民黨呂欣潔，呂欣潔也表示，第三勢力或是進步價值要團結，符合理念的候選人要進入到政治實務的工作做改變，實際行動來證明，只要有相同理念怎樣的人都可以走在一起，身為一個落選人的角色，非常開心支持雨凡踏上這條辛苦的道路，堅定支持陳雨凡在信義南松山參選，希望大家投入台灣的政治改革的行動。

民進黨發言人李晏榕到場獻花祝福，她表示，曾經代表小黨參選立委、再加上是女性候選人，以這樣的身份支持，希望台灣政壇有更多願意會社會服務的女性，來為大家服務。

時代力量黨主席邱顯智、時代力量立法委員、台北市黨部主委林昶佐、台北市信義松山議員邱威傑（呱吉 ）、台北市議員林亮君、2016社民黨信義南松山立委參選人呂欣潔、台北律師公會常務理事、前任理事長薛欽峰、民進黨發言人李晏榕都到場支持，並由北市議員林亮君特助吳崢擔任主持人。

▲呂欣潔到場支持。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳雨凡律師宣布投入信義南松山立委選舉，林昶佐授衣。（圖／記者黃克翔攝）