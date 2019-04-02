新手爸媽必看！5種寶寶常出現的皮膚問題　尿布疹、曬傷

相信，許多沉溺在新生兒到來的媽媽們，對寶寶身上所有細微的變化，都會十分注重，深怕一個疏忽就會影響到他們的健康成長。

比起其他小問題，皮膚上的變化是最容易發覺的，舉凡疹子、蚊蟲叮咬、曬傷等等，都讓人好心疼。那麼，當孩子的皮膚出現各類狀的時候，父母們該如何正確地照料呢？

0～3 歲常見的皮膚問題與保健

由於學齡前孩童的皮膚比較薄，相對地防衛力也會弱一些。對此，萬芳醫院皮膚科主治醫師王筱涵，特別列了 5 種 0 至 3 歲孩童常出現的皮膚狀況，並加以說明，提供照顧與保健的方法。

1. 蚊蟲叮咬

尤其在濕熱的環境裡，嬰幼兒被蚊蟲叮咬的狀況更是普遍，許多人會想用樟腦油、薄荷油等擦在孩子的患部，用來緩解搔癢。王筱涵醫師強調，針對含有薄荷醇成分的藥膏，食藥署有明文規定 2 歲以下的幼兒不建議使用，主要是因為可能會引發神經或呼吸系統的問題；加上小孩的皮膚比較細緻，吸收量大且代謝緩慢，便會提高刺激性傷害的機率。

那麼，要如何避免幼童亂抓、發炎的惡性循環呢？王筱涵醫師建議，可用清水清洗、冷敷或是塗抹適合的類固醇藥膏緩解免疫系統，必要時也可以請皮膚科醫師開立針對幼兒的止癢消炎藥膏。

2. 口水疹、尿布疹

▲（圖／pixabay@rawpixel ）

口水疹、尿布疹都是一種刺激性的皮膚炎，前者是經由口水、後者則是經由糞便與尿液所造成的反覆性皮膚刺激，甚至後續引發細菌或黴菌的感染，好發於 3 歲以下的嬰幼兒。

想要改善症狀，最好的方法就是要保持乾爽清潔，例如用軟布巾沾清水擦拭孩子嘴角的唾液、勤換尿布、換尿布時為小孩以清水沖洗、避免過度使用濕紙巾、花個幾分鐘打開尿布讓屁屁透氣乾爽。

王筱涵醫師說：「對小朋友來說，清潔用品用越少越好。」如濕紙巾，太頻繁使用容易皮膚摩擦受損，而溼紙巾裡頭多半含有防腐劑和添加物，過度使用會引起刺激或過敏反應；而長輩們常使用的痱子粉，可能引起寶寶的呼吸道不適，排泄物遇到痱子粉會結塊、變質，黏在肌膚上洗不乾淨，更加刺激皮膚。

3. 曬傷

▲（圖／pixabay@IRIS ttannuris）

多曬太陽能促進維生素 D 合成，有助人體免疫力，對嬰幼兒來說則更是如此。

為了避免孩子曬傷，避免中午日正當中外出曬太陽，曬太陽每次 10 到 15 分鐘，以不超過 30 分鐘為限度；而曝曬的位置以手腳為主即可，其他像頭部、身體可以用帽子、薄外套等來防曬，而 3歲以下的孩童可以衣物遮蔽、或物理性防曬乳為主，避免化學性防曬乳較易皮膚刺激或過敏反應。

如果有皮膚泛紅、起水泡等曬傷症狀出現，也不要任意塗抹藥膏，輕微的話可用冷敷、冰水、冷毛巾等濕敷緩解，要是無法改善建議儘速就醫。

4. 異位性皮膚炎



王筱涵醫師說明，嬰幼兒的異位性皮膚炎和體質、遺傳有關，一半的孩童過了 5 歲後會緩解，七八成到青春期會改善，只有 10 至 20 ％ 的人會持續影響到成年；而 2 歲以下患部多為手肘、膝蓋，2 歲之後則多為肘窩、脖子、曲側皺褶處，皮膚粗糙、紅癢的疹子為主要的表徵。

▲（圖／pixabay）

什麼東西不能吃？站在皮膚科醫師的角度，多數的異位性皮膚炎患者其實對環境（冷熱、塵蟎）比對食物還敏感，除非有明顯觀察到吃某種食物就發疹子，不然不需要飲食限制，讓孩子均衡飲食更重要。

而在清潔上如肥皂、皂鹼類的產品都不適合，容易破壞皮膚皮脂膜；冬天時建議選擇不含香料或香精、不含植萃或酵素、成分單純的保濕乳霜，而像馬油、綿羊油等動物性乳霜也有引起過敏反應的疑慮，需要特別留意。

至於如何預防嬰幼兒的異位性皮膚炎呢？王筱涵醫師表示「建立好孩子的皮膚屏障，溫和清潔、擦乳液保濕」，盡量用清水或少量的溫和沐浴用品，給予保濕乳液，保濕做足了屏障自然可以建立得比較穩固，預防異膚產生。

5. 脂漏性皮膚炎

若眉間、頭皮上出現一塊塊看起來像是結痂、脫屑的現象多半是脂漏性皮膚炎。其實，這個症狀多半是因為嬰幼兒的荷爾蒙和身體上的菌種尚未完全平衡，通常過了 3 個月後會自動痊癒

▲（圖／pixabay@tookapic）

針對 3 個月以下的寶寶，若眉間、頭皮上出現一塊塊看起來像是結痂、脫屑的現象多半是脂漏性皮膚炎。其實，這個症狀多半是因為嬰幼兒的荷爾蒙和身體上的菌種尚未完全平衡，通常過了 3 個月後會自動痊癒，如果還是持續有紅疹，則要進一步確診是否為異位性皮膚炎。

另外，如果想要清潔，可以塗抹一些橄欖油或油性的清潔乳將塊狀痂屑軟化，再輕輕擦洗就可以了，千萬不要用力摳除。

王筱涵醫師提醒，嬰幼兒的皮膚自然是比較脆弱的，爸媽平常要多花些心思關心他們的皮膚狀況，一有不對勁並無法確認的情況下，還是要求助專業醫師，不可擅自隨意塗抹藥膏，避免不必要的後遺症。

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