　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

執政黨慘敗！土耳其首都及經濟重鎮變天　溫和派政治新星崛起

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼土耳其當地時間3月31舉行5年一度的地方大選，圖為伊斯坦堡新任市長伊瑪莫魯（Ekrem İmamoğlu）。（圖／路透社）

▲ 伊瑪莫魯宣布當選伊斯坦堡市市長。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

土耳其當地時間3月31舉行5年一度的地方大選，總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）領導的正義與發展黨（AKP）勝券在握，伊斯坦堡市市長候選人感謝選民的海報甚至已經在1日凌晨被張貼在大街上。出乎意料的是，溫和路線的在野黨後選人伊瑪莫魯（Ekrem İmamoğlu）取得了令人震驚的勝利，擊敗強勁的AKP候選人——前總理葉德仁（Binali Yıldırım），終結執政黨對全國最大城逾24年的長期統治。

AKP在這場選舉中遭遇艾爾段掌權16年來最大的挫敗，不僅首都安卡拉失守，還失去土耳其的經濟重鎮伊斯坦堡。土耳其最高選舉委員會（YSK）主席古文（Sadi Guven）1日表示，伊瑪莫魯暫以415萬9650對413萬1761票、2.8萬票的細微優勢領先，目前僅剩數個爭議票箱尚未開出。

伊瑪莫魯的崛起為世俗主義政黨共和人民黨（CHP）的年輕一代政治新星帶來希望，目前正對AKP的執政地位造成威脅。他說話輕聲細語、戴著眼鏡，在選戰中採取較為低調的方式，希望「謹慎」能成為他在與廣受歡迎且知名度高的對手競爭時的優勢。現年49歲的他經常被目睹與選民圍坐在一張桌子旁，討論各種市政問題，還會和他們自拍。

▲▼土耳其當地時間3月31舉行5年一度的地方大選，圖為總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）。（圖／路透社）

▲ 總統艾爾段與其妻子1日向安卡拉的執政黨選民致意。（圖／路透社）

相較之下，向艾爾段效忠的葉德仁在選戰中舉行數十場大型集會，皆由艾爾段主導。儘管艾爾段本人根本沒有參選，仍在電視演說中煽動支持者，在各個電視頻道播放。

「媒體非常不公平，尤其是國家電視台。但我們有社群媒體，至少在現在還是個尚未被開發的領域」，伊瑪莫魯在競選期間向《法新社》表示，「如今我在戰場上最強的武器是擁有千年歷史的、口口相傳的溝通方式。」

伊瑪莫魯在一場造勢活動中參觀伊斯坦堡市中心的觀光香料市場，當時有一名疑似為AKP支持者的民眾拒絕與他握手，而他仍維持了不卑不亢的態度。他的新聞助理昂貢（Murat Ongun）表示，「伊瑪莫魯思想開放，善於尋找和解方案、喜歡坐在一起討論問題。」

▲▼土耳其當地時間3月31舉行5年一度的地方大選，圖為伊斯坦堡新任市長伊瑪莫魯（Ekrem İmamoğlu）。（圖／路透社）

▲ 戴著眼鏡的伊瑪莫魯在選戰中走溫和路線。（圖／路透社）

伊瑪莫魯1970年出生在土耳其東北部的黑海沿岸城市特拉布宗（Trabzon），曾在伊斯坦堡大學（Istanbul University）學習工商管理，後來獲得管理學碩士學位。他曾在家族建築企業工作，10年前進入當地政界，2014年被選為伊斯坦堡貝利都茲區域首長。

他和艾爾段有個共同點——熱愛足球。艾爾段年輕時是一名半職業球員，而伊瑪莫魯也是一名業餘足球運動員，目前仍在當地的特拉布宗斯波爾隊踢球。

安卡拉的比爾肯特大學（Bilkent University）教授埃森（Berk Esen）指出，伊瑪莫魯擔任伊斯坦堡中產階級區域首長時成績出色；他的非意識形態策略沒有分化選民，讓他取得優勢，「如果他的市長政績不錯，CHP在土耳其人口最多的城市和全國的選民基礎便有望擴大。」而伊瑪莫魯的的競選口號也呼應他的實用主義，「哪裡有伊瑪莫魯，那裡就有解決方案。」

選舉當晚到1日凌晨，伊瑪莫魯持續向媒體發布最新選情。由於票差極小，他和葉德仁都在1日早上宣布當選，但仍避免挑釁對手；當天稍晚再度宣布勝選時，也採取溫和的態度，「我們希望盡快開始工作、為我們的人民服務，希望與土耳其所有機構合作，迅速滿足伊斯坦堡的需求。」選舉結果還未正式出爐，但伊瑪莫魯1日已經將官方推特帳號的頭銜改為「伊斯坦堡市市長」。

▲▼土耳其當地時間3月31舉行5年一度的地方大選，圖為執政黨正義與發展黨（AKP）支持者。（圖／路透社）

▲ AKP支持者高舉紅旗。（圖／路透社）

另一方面，安卡拉市長選票目前已經開出99%，CHP候選人亞瓦許（Mansur Yavaş）得票率為58.9%，AKP候選人歐茲哈塞奇（Mehmet Özhaseki）則獲47.06%。亞瓦許稍早已經自行宣布當選。

報導指出，AFP在此次選戰中失利的主因是低靡的經濟狀況。土耳其在2018年爆出貨幣危機，里拉兌美元匯率大貶近30%，通貨膨脹率達到20%，造成物價狂漲，失業率也突破10%；第4季整體經濟更是10年來首度呈現衰退，引發民眾不滿。但AFP尚未承認在安卡拉及伊斯坦堡敗選，僅表示將對被判定為廢票的選票及違反規範的選舉情勢提出異議。

ET快訊
賞櫻這樣換匯最划算！日宣布新年號日圓走貶「0.27字頭有望」
花15元買報紙中千萬！1-2月發票千萬獎20人得　快看有沒有
走路摩擦內褲爆痛！布丁姐姐患「羞羞病」台女超容易感染

關鍵字：土耳其,伊斯坦堡,安卡拉

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度炸衛星　NASA：400多塊碎片「到處飄」危及太空站

一夜擊掌28次！60歲富婆戀「30公分醜尪」稱真愛　他跟千萬豪車卻消失

老婆住院太崩潰　新手爸一拳打死2週大兒子再拋屍沙發

執政黨慘敗！土耳其首都及經濟重鎮變天　溫和派政治新星崛起

溺斃女童附身「鬼娃」　死亡蘿莉城見殘肢飄揚…居民：不敢闔眼

日本年號其餘5備案曝光！英弘、廣至、萬和、萬保、久化全落選

台男暴斃東京旅館　法醫解剖「體內藏50袋走私藥品」疑袋破中毒

21歲嫩妹愛粗糙手掌打屁屁　「53歲超爺孫戀」甜喊：我要嫁給他

信任好友竟是偷拍「攝」狼　她裸體被看光慘被偷拍1年

自己的孫女自己生！　61歲阿嬤為同志兒圓夢順利產下一女

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

黑人整到小S罵三字經！　整人大王用陰招「選這時間下手」

日本超夯「冷凍蛋」料理席捲台灣 冰庫放1晚...覺醒綿密濃郁蛋黃香

紐約街頭試吃「台灣國民零食」老外首嚐分享：和泡麵不一樣

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

關關全英文尬聊Gail 　自我介紹「I am just a singer」

孟耿如憔悴現身　悲送最愛親弟最後一程

首次接生！新人消防員變產婆　閃電系女娃2分鐘車內順利產出

漁光島藝術節開幕「零件殘骸」　滿地民眾狂搖展品...網：真的很沒水準

印度炸衛星　NASA：400多塊碎片「到處飄」危及太空站

一夜擊掌28次！60歲富婆戀「30公分醜尪」稱真愛　他跟千萬豪車卻消失

老婆住院太崩潰　新手爸一拳打死2週大兒子再拋屍沙發

執政黨慘敗！土耳其首都及經濟重鎮變天　溫和派政治新星崛起

溺斃女童附身「鬼娃」　死亡蘿莉城見殘肢飄揚…居民：不敢闔眼

日本年號其餘5備案曝光！英弘、廣至、萬和、萬保、久化全落選

台男暴斃東京旅館　法醫解剖「體內藏50袋走私藥品」疑袋破中毒

21歲嫩妹愛粗糙手掌打屁屁　「53歲超爺孫戀」甜喊：我要嫁給他

信任好友竟是偷拍「攝」狼　她裸體被看光慘被偷拍1年

自己的孫女自己生！　61歲阿嬤為同志兒圓夢順利產下一女

這雙Air Max 95肯定會搶翻！Supreme x Nike x 施華洛世奇三方聯名曝光

旅遊平台公佈「10大最佳航空」 新航奪冠、長榮第3名

「現在的小朋友都這麼脆弱？」公園溜滑梯高低落差　網掀論戰

哈登單季28度飆破40分超布萊恩81分賽季　9度50+讓聯盟困擾？

慶新年號決定！樂桃航空推「令和SALE」　日本出發航線1500元起

他持水果刀怒捅前妻「要給你死」　沒刺第二刀躲過重罪

休旅車害「騎士變沖天炮」　急煞聲太恐怖網驚：不小心點超過10次

獨／小S女兒Elly寫功課妹「欠揍」狂側翻　爆：許老三偷查變美教學

蔡依林血濺滿臉！　「斷頭女屍」藏恐怖秘密…結局神逆轉7萬人跪了：太震撼

印度炸衛星　NASA：400多塊碎片「到處飄」危及太空站

國際熱門新聞

深海邪獸現身一口吞！1層樓高鯊..

巴士起火20死　乘客擠上層成焦..

即／巴黎台灣學生　宿舍輕生亡

55歲阿嬤抱孫「竟是自己生的」..

19歲男按錯門鈴遭射殺　女友目..

奇蹟！女運動員腦死3個月產子

地方媽媽剖腹產後2hr…病床戰..

叫Uber卻上錯車！女大生遭棄..

冰山突崩塌掀巨浪　遊客絕命逃亡

令和究竟什麼意思　安倍這樣解答

日本新年號「令和」　命名人曝光

為AirPower才買　網嗆退..

女師PO照被解雇　校長：勾引誰..

宣布新年號　東京電視播美味牛丼

更多熱門

相關新聞

老婆想離　12m高空遭狠夫丟下橋

土耳其日前發生一起驚悚的家暴案件，一對夫妻發生劇烈爭吵，女方提出離婚後便轉身離開，沒想到丈夫一路緊跟，試圖挽回不成，一氣之下一將女子抬起、自4層樓高的橋上丟下。男子殘忍的犯行全被附近監視器拍得一清二楚，影片曝光後也讓網友嚇得直喊「好可怕！」

不爽川普！土國總統放話把聖索菲亞改成清真寺

狂風吹來　勇男5秒直接升天4公尺

美參議員提案中止交付F-35　阻止土耳其接收俄製S-400

憤怒貓專攻擊男人和狗　居民憂：被附身

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

宅男勒斃學妹性侵棄屍　判無期逃死

動物園動物真的是工讀生　園方：愚人節

深海邪獸現身一口吞！1層樓高鯊魚剩頭

桃園超商提款機ATM找到了！慘剩空殼

麥當勞大薯限時7週買一送一！

巴士起火20死　乘客擠上層成焦屍

嫌女友像鄉下人想分手！他舉例完風向逆轉

小玉宣布分手！和笑笑「真的搬家了」

人妻三戰小王　清醒後聯手丈夫反擊

瑤瑤秘密交往「南韓綜藝咖」1年

聽到母子對話…葬儀社暖心：我幫你們　感動萬人

她私處突變緊…醫內診摸到健康步道的石頭

嗆正宮「一天愛愛兩次」　小三：我翁家媳婦

車頭燈伴娘新照流出　網友激推

她「吞下FM2」求老公自己來…醒來嚇傻：在幹什麼！

更多

最夯影音

更多

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

黑人整到小S罵三字經！　整人大王用陰招「選這時間下手」

日本超夯「冷凍蛋」料理席捲台灣 冰庫放1晚...覺醒綿密濃郁蛋黃香

紐約街頭試吃「台灣國民零食」老外首嚐分享：和泡麵不一樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面