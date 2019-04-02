永和男家中突遭友砍殺潑液體　「眼睛四肢腐蝕」臉上被劃10公分重傷

▲警方在現場採證。（圖／東森新聞／下同）

社會中心／新北報導

新北市永和一名年約50歲男子在住家和朋友聊天時，突遭對方拿腐蝕性液體潑灑，導致全身多處傷口，且還被刀械攻擊臉部導致有10公分傷口，重傷被送醫搶救中。由於嫌犯案發後逃逸，警方將調閱監視器追人。

據了解，事發於今天（2日）凌晨0時許，案發地點位於成功路一段，男子的眼睛和四肢都有腐蝕性傷口。警消獲報抵達時，發現男子倒臥在住家地上，鑑識人員拿指紋採證箱採集指紋及生物跡證，要追查嫌犯身分。目前傷者還在急救中，全案由警方進一步釐清中。