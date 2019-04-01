移工遭非法仲介欺騙「逃跑」　台灣國際勞工協會桃市府抗議

▲台灣國際勞工協會赴桃園市政府抗議，要求市府徹查設籍在桃園，欺騙移工的非法仲介。（圖／台灣國際勞工協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

印尼籍移工阿多（化名）在契約將屆滿三年之際，被騙「逃跑」了！針對層出不窮的外籍移工遭非法仲介欺騙，以致身份由合法變非法事件，台灣國際勞工協會率相關單位及外籍移工近50人，1日到桃園市政府前抗議，要求市府勞動局徹查這名設籍在桃園的非法仲介，同時籲請社會大眾加入要求勞動部恢復阿多「合法」身分」的連署！

台灣國際勞工協會今天發動的抗議活動，拿著「政府就服全擺爛、勞工自救陷非法。」字樣的醒目布條，於市府大門前抗議一個多小時後，由市府勞動局外勞科出面收受陳情書後結束。台灣國際勞工協會指出，台灣的外籍移工約有75萬人，但目前台灣政府沒有提供移工就業服務管道，致使要轉換雇主的移工只能「自力救濟」，可能是向朋友打聽，或是上社群網站找工作機會。

而「阿多」就在政府就業服務擺爛的情況下，為了繼續留在台灣工作、養家餬口而自行找尋工作機會，卻受到非法仲介的欺騙，不只被收取非法的「買工費」，更被迫陷入「逃跑」的處境！「阿多」不是個案，而是政府就業服務擺爛的情況下，所有移工共同面對的困境！

聯盟將除求桃園市政府徹查這名設籍桃園的非法仲介，並同時邀請社會大眾加入「要求勞動部恢復阿多『合法』身分」的連署」！請大家加入連署，「連署救阿多、連署救自己」！

台灣國際勞工協會說，台灣訂定〈就業服務法〉以正式引進國際移工時，講的理由也是「缺工」。然而，數十年來，從來不見歷代執政者提出清楚的缺工原因，並對症下藥地以提高勞動條件的方式「補缺」。