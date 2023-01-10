「畫一隻狗、寫一個字」都困難！鳳小岳坦承：看到腳本很震撼

▲全聯邀請鳳小岳化身公益大使，為今年第一季「愛從1開始」零錢捐活動發聲，呼籲民眾捐零錢幫助早療兒童。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

全聯邀請鳳小岳化身公益大使，為今年第一季「愛從1開始」零錢捐活動發聲，而鳳小岳坦承，看到公益廣告腳本時「很震撼」，因為「畫一隻狗、寫一個字、完整講出一個句子、握在手中的東西不要鬆開⋯」等這些對一般人來說輕而易舉的事，對遲緩兒來說卻是莫大困難。他呼籲「捐1塊零錢」對很多人來說都不是難事，卻能幫助很多早療幼兒和家庭。

根據世界衛生組織報告，兒童發展遲緩發生率為6~8%，以2021年公布全台15萬名新生兒人口計算，每年約新增1萬名左右的遲緩兒。全聯「愛從1開始」零錢捐活動第一季，與第一社會福利基金會時隔7年再度攜手合作，並邀請鳳小岳化身公益大使，以「愛從1開始．1塊無限大」為早療孩童發聲。

全聯福利中心表示，當家庭出現發展遲緩子女時，往往帶來極大的創傷及失落感，甚至有罪惡感，家庭也被迫開始面對照顧議題，承擔負荷的壓力；對家長而言，最關注的莫過於孩子能夠克服障礙慢慢成長，因此全聯攜手第一社福，預期透過有效能的方式，協助發緩幼兒在各方面的學習，以支持家庭降低照顧風險及促成幼兒的成長。

▲鳳小岳與4歲的璇璇拍攝代言廣告，璇璇贈送自製畫作。（圖／全聯提供）

其中一名案例璇璇是早產兒，30周出生時僅有467公克，出生後立即插管及使用呼吸器，還因為腦室內出血緊急送入加護病房觀察，醫生列舉8項病症，璇璇就有6項，包括慢性肺疾病、呼吸窘迫症候群、開放性動脈導管、腦室內出血、周腦室白質軟化、癲癇及壞死性腸炎，之後又因營養不良導致四肢骨折等，身體的狀況讓璇璇歷經多次大小手術，也讓媽媽心疼不已。

後來媽媽察覺璇璇有早療的需求，在2歲半進入「第一社福」接受早療，不過剛進中心時，璇璇有分離焦慮，只要媽媽一離開就會哭；璇璇那時會說兩個字的單詞，跟人無法順利溝通；加上左腳因張力的緣故需要穿足踝部支撐架，雖然走路沒有問題，但穩定度不太好；還因為腦損傷的部位在枕葉，因此影響到璇璇的視覺能力。

經過一年的多元療育服務後，璇璇如今每天早上到中心已經沒有分離焦慮，能輕鬆跟媽媽說掰掰、開心地進教室；而經過肢體訓練，雖然支架還是得穿著，但走路已經很穩，連爬樓梯都很快，很喜歡拉著人去爬樓梯。此外口語能力進步很多，已經可以用句子表達自己的想法；而在視力方面，經視覺訓練跟眼鏡輔助，從原來看不清楚東西，進步到可以看到物品輪廓跟圖案，在她拍完公益影片回家後，還跟爸爸說「鳳小岳叔叔長得比拔拔帥！」

▲▼鳳小岳呼籲捐零錢，或用PX PAY捐贈點數，都能幫助早療兒童。（圖／全聯提供）

第一社福基金會董事長張培士表示，她在美國念特殊教育，並且在美國的心智障礙機構工作7年，回台灣教書後，很驚訝台灣經過十幾年後，心智障礙教育仍在原地踏步，中重度的孩子不但沒有受教權，很多都「被藏在家裡」。因此44年前，她跟前執行長賴美智決定創辦一個專門教中重度心智障礙孩子的機構，「第一社福」的創立為台灣早療服務理念奠下深厚的根基。

鳳小岳坦言，看到公益廣告腳本時蠻震撼的，尤其自己已經為人父了，更清楚對一般小孩來說，畫畫、寫字、講出完整句子、唱歌等，都是小朋友在發展階段時，可以學會的。在拍片過程中，跟這群有特殊需求的小朋友相處一天，才了解這群孩子們因為身體的困難，需要經歷辛苦的早期療育過程，也很佩服早療老師的專業跟家長的不放棄，讓孩子能夠越來越進步。

他呼籲社會大眾，「當你看到這群早療兒童，請不要吝於給予友善的笑容。而3歲以前是幼兒的黃金早療期，孩子有任何發展問題，不要怕求助醫療院所或像第一社福這樣的早療團隊，也請大家在活動期間內，到全聯福利中心響應零錢捐，將小小零錢發揮無限大力量。」

全聯「愛從1開始」攜手第一社福基金會，即日起在全台全聯門市店頭展示海報與宣傳小手冊，並於PX TV播放鳳小岳的愛心公益影片。全聯行銷協理劉鴻徵表示，PX Pay 點數捐在2022年整年，總募得福利點數約5千8百萬點，相當於580萬元，感受到大家的熱烈響應，希望大家可將這一份愛心持續延續下去，在這次「弱勢早療兒童學習培力計畫」也邀請民眾，在日常消費的同時也能投下手邊零錢，或是透過線上信用卡捐款、手機PX Pay捐出福利點數，與鳳小岳一同支持。

全聯佩樺圓夢社會福利基金會董事張宜君也表示，邀請民眾響應活動，用1塊翻轉早療孩童的命運，提供早療兒童所需之照顧，期待透過與第一社福基金會合作，讓更多人加入關懷弱勢早療兒少的行列。

全聯也延續過往，率先拋磚引玉捐出100萬元為募款活動暖身，並邀請民眾於全台全聯門市用零錢做愛心，民眾捐款金額也將全數捐贈第一社福基金會。

▲全聯率先拋磚引玉捐出100萬元為募款活動暖身。（圖／全聯提供）