全球首例！台大副教授發現指尖陀螺分離血清

▲受到小孩歡迎的指尖陀螺。（圖／美聯社）

生活中心／綜合報導

風靡小孩的指尖陀螺，也是許多人喜愛的舒壓小物，但它不只是玩具而已，台大研究團隊發現，指尖陀螺快速旋轉產生的離心力，可以在數分鐘內分離出血清，供後續疾病診斷檢測。這項研究是全球首例。

根據《聯合報》報導，主導這項研究的台灣大學應用力學所副教授陳建甫，看到外甥玩戰鬥陀螺，聯想到離心力研究，但因為戰鬥陀螺的轉速還不夠快，後來研究團隊買回市面上所有「會轉」的玩具，包括電風扇、傳統陀螺等，發現輕巧便宜的指尖陀螺，用膠帶黏在桌上時可以穩定且快速旋轉，數分鐘內分離出血清，並能透過試紙檢測愛滋病等各式感染疾病。

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▲台大應力所副教授陳建甫發現指尖陀螺可分離血液。（圖／翻攝台大應力所）



指尖陀螺用於血液血漿分離的研究成果榮獲美國化學學會Headline Science科學頻道介紹，同時於其新聞週刊PressPac以及美國科學促進會AAAS發佈專文報導。

▲陳建甫教授的研究榮獲美國化學學會Headline Science科學頻道介紹，同時於其新聞週刊PressPac以及美國科學促進會AAAS發佈專文報導。（圖／翻攝官網）



▼美國化學學會Headline Science科學頻道介紹指尖陀螺分離血清