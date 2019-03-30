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皮條客大王「極樂趴」暴斃仍當選議員！死因揭曉...體內驗出大麻成分

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▲▼美國性產業大亨霍夫（Dennis Hof）猝逝。（（圖／路透）

▲美國性產業大亨霍夫去年10月猝逝，近期死因出爐。（（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國著名色情產業大亨霍夫（Dennis Hof）去年10月在自己合法經營的應召站中突然暴斃死亡，不過當時他已參選美國期中選舉，最後開票後竟然仍以68.3%的超高得票率成功當選內華達州的眾議員。關於霍夫的死因近期出爐，儘管法醫認為是死於心臟病發，不過卻在體內驗出壯陽藥物和大麻的成分。

根據《紐約時報》報導，霍夫的屍檢報告近日公布，內容指出，這位頗具盛名的72歲政治家生前患有糖尿病和肥胖症狀，法醫研判是因為心臟病自然死亡，也在體內驗出大麻內的活性物質四氫大麻酚（THC）以及壯陽藥物，不過並未說明兩者是否相關。

霍夫作為性產業大亨，他效法川普從商界轉戰政壇，6月時贏得共和黨內初選，在去年的期中選舉中爭取內華達州眾議員席位，就在一場競選活動之後，10月15日在自家應召站「愛情牧場」開趴慶生，並在當天晚上和旗下一名女性度過最後一夜，就在女子離開後由於霍夫沒有回覆訊息，最後被發現全身冰冷地躺在床上。

儘管霍夫在選前驟逝，依據選舉規定，他的名字仍留在選票上，過世後一個月後公布選舉結果，仍以68.3%的超高得票率擊敗民主黨候選人順利當選，成為「幽靈眾議員」，不過該席位最後由共和黨提名新人遞補空缺。

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關鍵字：眾議員,大麻,內華達州,Dennis Hof,北美要聞

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