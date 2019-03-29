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五四運動百年　世新連兩月辦展「再相遇」探討台灣文學發展

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▲▼ 世新辦五四運動百年展 。（圖／世新大學提供）

▲世新大學舉辦「與五四運動的百年相遇」系列講座和特展。（圖／世新大學提供）

記者崔至雲／台北報導

適逢「五四運動」百年，世新大學舍我紀念館、世新大學中文系、《傳記文學》雜誌社以及漢聲廣播電台，即日起至5月底，舉辦「與五四運動的百年相遇」系列講座和特展，邀請到加州大學爾灣分校講座教授、《洛杉磯書評》亞洲問題顧問編輯華志堅等國內外學者，一同遙想1919年五四運動的風起雲湧，探討五四運動對民國時期的思想價值、社會結構、婚姻制度、報刊出版事業，乃至台灣文學發展的影響。

世新大學校長吳永乾再開幕致詞中表示，舍我先生在北大讀書期間，就受到北大校長蔡元培的啟發，加入了《新潮》雜誌社、家庭研究社，並向北大師生募款成立「新知編譯社」、「新知書社」推動新文化運動，舍我先生後來成立《世界日報》、創辦世新大學，就是秉承五四運動的精神，以媒體、教育做為文化啟蒙的媒介，追求「德先生（民主）與賽先生（科學）」的崇高理想。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 世新辦五四運動百年展 。（圖／世新大學提供）

▲▼教授華志堅與學生探討「新五四運動」 。（圖／世新大學提供）

▲▼ 世新辦五四運動百年展 。（圖／世新大學提供）

吳永乾進一步指出，套用現代的說法，受到五四運動洗禮的青年成舍我，正是一位熱血的公共知識份子，他開辦報社和推動教育的事業，可以說是五四運動新文化啟蒙志業的延續。而在百年後的今天，「民主衰退」成為目前舉世熱烈討論的議題；科學的突飛猛進，對環境的破壞以及對科學倫理的反思，依然是人類關注的焦點，可見創辦人思想的先進與真知灼見。

世新大學舍我紀念館館長周成蔭分享，很多人不知道創辦人舍我先生，是第一個用白話文翻譯馬克思的《共產黨宣言》的人，後來因為辦報需要資本，他的理想也轉向了無政府主義，才慢慢脫離了共產主義。

▲▼ 世新辦五四運動百年展 。（圖／世新大學提供）

▲校長吳永乾表示，創辦人舍我先生成立《世界日報》、創辦世新大學，就是秉承五四運動的精神。（圖／世新大學提供）

世新大學指出，「與五四運動的百年相遇」系列講座第一場，邀請到加州大學爾灣分校講座教授，也是《洛杉磯書評》亞洲問題顧問編輯華志堅（Jeff Wasserstrom），他以「紀念五四運動：此時、彼刻」為題進行專題演講。

華志堅教授說，我認為1919年和1989年抗議活動是可以被擺在一起討論的，從某種意義來說，89年的學生有時標榜他們的鬥爭是「新五四運動」，並且也經歷過類似的簡化過程，而遺漏了使鬥爭如此有趣和複雜的某些面向。例如，西方人記憶中的八九年抗爭，是天安門廣場附近爆發的學生民主運動，而這往往削弱了工人和其他非學生群體參與、北京以外城市抗議活動，以及與民主無關的冤情和抱負的重要性。在1919年，人們也同樣傾向關注北京的事件，而忽略其他地方發生的重大抗議，以及當抗議活動突顯其普世性和啟蒙，但也還有某些抗議者與喧囂人群的排外主義一。

▲▼ 世新辦五四運動百年展 。（圖／世新大學提供）

▲校長與貴賓、與會老師於開幕式合影。（圖／世新大學提供）

最後，華教授提出，「如果現在我們要尋找能夠呼應1919年五四運動人士、甚至1989年新五四運動參與者的精神，那應該思考的是發生在香港、台北，而不是北京本地的事件。」

世新大學表示，「與五四運動的百年相遇」系列講座共計七個場次，其中一場由成舍我紀念基金會主辦，美國《世界日報》、鳳凰衛視、LA Review of Books China Channel、世新大學舍我紀念館協辦，於L.A. Pacific Palms Resort進行圓桌論壇，與海外華人共同緬懷、探討「五四運動」的深遠影響。「與五四運動的百年相遇」特展同時於世新大學舍我樓十二樓舍我紀念館展廊展出，講座詳細內容及報名請上舍我紀念館網站洽詢。
 

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關鍵字：五四運動,世新,台灣文學

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