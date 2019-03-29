與600年公主墓「同眠」！南京民工直接睡石棺上沒在怕

▲石棺床上有被子和衣服。（圖／翻攝自《紫金山新聞》）

記者馬叔安／綜合報導

位於南京市雨花台區鄧愈墓園內的明代福清公主墓中，日前發現居住了許多無家可歸的人，還有人直接睡在了石棺床上。據了解，這些與600年公主墓「同眠」的多是來工作的民工（類似台灣的臨時工），這種情況也已經持續許久，如今相關單位將展開清理整治行動。

福清公主（公元1370年－1417年2月28日）是明太祖朱元璋第八女，其母為鄭安妃，洪武十八年三月十七日（公元1385年4月26日），下嫁鳳翔侯張龍之子張麟，生有一個獨生子張杰，亡於48歲，其墓於1998年被發現，於2006年公佈為南京市文物保護單位。

▲墓室白天堆滿雜物。（圖／翻攝自《紫金山新聞》）

《紫金山新聞》報導，墓後室中央有著一座石棺床，是600年前福清公主長眠之所，上面還平鋪著床墊和被子，留著衣服和飲料瓶，壁龕裡放了被子、衣服和生活用品，墓室的角落還堆著雜物，酸奶袋、煙頭、瓜子殼還有塑料垃圾遍地，席子、傘等生活用品也擺放在地上。

據了解，住在這裡的人大多是「民工」，其中有人說來南京找不工作，已經在這裡住了半年。還有人說，「公園來人了，警察也來過，都是勸我們離開，但我們找不到工作，沒有地方去，也沒有錢回家，所以之後又回來了。找到工作就去幹活，找不到就在這。」

▲通往福清公主墓的墓道。（圖／翻攝自《紫金山新聞》）

住在附近十幾年的市民說，「一直這樣，這里天天都有人在，不同的人走，不同的人來，多的時候一天能有幾十個人。」

南京市文旅局文物處相關工作人員表示，民工住進墓園里肯定是不行的，這屬於文物責任管理單位管理不到位的結果。雨花台區賽虹橋辦事處則於28日表示，從當日起，街道將集中開展為期半個月的清理整治行動，包括針對有求職需求的民工，積極引導、幫助聯繫到板橋民工市場求職；確實需要救助的民工，及時提供救助。