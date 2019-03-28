蘇澳囝仔運動爭光　鎮長李明哲致贈獎品

▲▼宜蘭蘇澳國中9年級體育班潘峻靖，在「2019年全國原住民族運動會」中，勇奪1銀1銅，蘇澳鎮長李明哲致贈獎品以資鼓勵。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

就讀宜蘭蘇澳國中9年級體育班潘峻靖，23至25日代表宜蘭，參加2年一度台中市豐原田徑場舉行的「2019年全國原住民族運動會」，面對全國強勁對手表現優異，勇奪1銀1銅。28日，蘇澳鎮長李明哲前往蘇澳國中致贈獎品以資鼓勵。

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蘇澳國中表示，該校9年級體育班潘峻靖，參加青少年男子組獲個人標槍第2名，鐵餅第3名，其中鐵餅項目以39.98公尺成績打破個人PB，並超越由宜蘭縣陳茂瑋所保持的38.74公尺紀錄，實在厲害。同時在2018年12月份宜蘭縣中小學田徑錦標賽時，標槍項目以54.75公尺打破宜蘭縣國男組紀錄。

28日蘇澳鎮長李明哲，前往蘇澳國中致贈獎品以資鼓勵。李明哲表示，這些選手平常在教練張雅婷指導下，努力練習全力以赴，創造佳績，為宜蘭更為蘇澳鎮爭光。

田徑教練張雅婷說，這次全國賽準備時間相當長，且選手在2月份比賽中受傷，出發前3天師徒2人甚至鬱卒到想哭。因潘峻靖重感冒又手傷嚴重尚未痊癒，原本預期能進決賽就很開心，沒想到還能破個人PB及紀錄。