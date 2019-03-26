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影／「阿保智慧音箱」聽得懂台語　中保攜手立華打造在地化智能語音

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記者姚惠茹／台北報導

喊一聲「嗨！阿保，我回家了」即可打開電子鎖！中保無限家與立華智能今天（26日）在2019智慧城市展，共同展示「阿保智慧音箱」，不僅可以聽得懂台灣人的在地用語，還與中興保全建構的「中保無限＋生態系」平台結合，真正實現智慧家庭的語音操控。

2019智慧城市展（SCSE）即日起到3月29日在南港展覽館盛大登場，中保無限家特別展出智慧家庭、智慧社區、智慧校園相關應用，其中智慧家庭更是與立華智能攜手展示「阿保智慧音箱」，做為智慧家庭語音控制的關鍵所在。

▲▼中興保全智慧城市展，中保整合本部執行長李榮貴，立華與中保合作開發的阿保音箱（圖／記者湯興漢攝）

▲阿保智慧音箱。（圖／記者湯興漢攝）

中保整合本部執行長李榮貴表示，過去智慧家庭遇到的困難就是操作不易，隨著智慧音箱的普及，逐漸開啟語音控制智慧家庭的時代，只要連結無線網路即可使用，並接入雲端平台，經過自然語音處理服務(NLP)後，就能聽懂使用者的言語，除了能夠回應問題，還能聊天對話。

李榮貴表示，其中最難的就是語音辨識的問題，因此中保無限家積極與立華智能打造中文音箱，由立華智能建置阿保的大腦，不僅擁有全台最大的繁體中文語意庫，並透過立華的AI語音語意技術，聽懂台灣在地化的中文語意、詞彙、習慣用語，相信再過不久，還能聽得懂台語、客語。

▲▼中興保全智慧城市展，中保整合本部執行長李榮貴，立華與中保合作開發的阿保音箱（圖／記者湯興漢攝）

▲中保整合本部執行長李榮貴。（圖／記者湯興漢攝）

實際展示智慧音箱的使用情境，李榮貴表示，一般的音箱大多串接媒介平台，提供天氣、新聞資訊，但是「阿保智慧音箱」結合無限家安全系統，可以做到外出、回家、休息、休閒的四種情境應用，舉例像是回家時，只要喊一聲「嗨！阿保，我回家了」，就能打開所有照明、電子鎖，還可以視情境需求，增設控制智慧家電、設定鬧鐘、播放音樂等生活應用。

此外，目前「阿保智慧音箱」無論查詢天氣、高鐵時刻、機關景點、收聽音樂、新聞都可以，未來還將持續擴充叫車、外送、購物等服務，真正做到智慧家庭生態系。

▲▼中興保全智慧城市展，中保整合本部執行長李榮貴，立華與中保合作開發的阿保音箱（圖／記者湯興漢攝）

▲阿保智慧音箱。（圖／記者湯興漢攝）

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關鍵字：中保無限家,立華智能,智慧音箱,阿保

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