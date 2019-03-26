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日本教科書將釣島、竹島列為領土 中韓外交部齊聲抗議

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▲▼釣魚台,釣魚島,尖閣諸島,釣魚臺。（圖／CFP）

日本教科書除了釣魚台「是日本固有領土」外，也指出中國同樣聲稱擁有領土主權。(圖／CFP）

國際中心／綜合報導

日本文部科學省周二(26日)宣布，已通過明年4月起使用的新版小學教科書裡將竹島(韓國稱獨島)及尖閣諸島(釣魚台列島)列為日本固有領土。南韓教育部立即抗議日方歪曲歷史，外交部同時召見日本駐韓大使。中共外交部發言人耿爽亦回應稱，日方的做法改變不了固有的事實。

公布已審訂的3種小學五、六年級教科書裡，聲稱竹島是日本固有領土的內容增加了，還新增了日本不斷抗議南韓「 非法佔領該島」等內容。另一方面，有教科書在談到尖閣諸島時，除了稱「是日本固有領土」外，也指出中國同樣聲稱擁有該列島的領土主權。

南韓教育部表聲明指出，韓方多年來已指出日本在學習指導綱要及教材中錯誤的歷史觀、以及不正當的挑釁韓國擁有獨島(竹島)的主權，敦促日方糾正錯誤。然而日方仍背棄端正歷史教育、改善韓日關係的責任。

中共外交部發言人耿爽則指出，在釣魚島(釣魚台列島)問題上，中方的立場是明確、一貫的。釣魚島及其附屬島嶼自古以來就是中國的固有領土，無論日方怎麼說、怎麼做，都改變不了此一固有事實。

另一方面，日本官房長官菅義偉周一在記者會上，就南韓計劃用無人機調查竹島附近海域提出抗議，重申日本有關竹島主權的立場，要求韓方停止上述計劃。

南韓的海洋調查船上月曾在獨島附近的日本領海內航行，日方亦曾提出抗議。

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關鍵字：釣魚台,釣魚島,尖閣諸島,釣魚臺,竹島,獨島

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