藍綠總統選戰升溫　柯文哲自認「差不多被邊緣化」

記者楊亞璇／台北報導

近日總統蔡英文出訪太平洋友邦、高雄市長韓國瑜訪陸，藍綠總統初選話題不斷，完全壓過台北市長柯文哲的聲量，柯文哲有被邊緣化的跡象，對此，柯文哲26日出席2019智慧城市展開幕典禮表示，「差不多啊，差不多被邊緣化。」

市長夫人陳佩琪發文表示，若哪一天媒體問她柯文哲選總統的議題時，她會回答：「多念點書」。柯文哲則回應，讀書的時間愈來愈少，他以前當教授每天要念五個小時，現在一天看不到50分鐘。

而是否有跟夫人講到要選總統？柯文哲說，「她不會管我這個，不過我做什麼事她都默默的支持。」

被問到最近看什麼書？柯文哲說，大部分都讀網路資料。被問到是滑臉書看一下自己聲量嗎？柯文哲回說，「不是啦，網路上還是很多電子資料可以讀。」

面對藍綠總統選戰溫度升溫，柯文哲似乎有被邊緣化的情況，柯文哲坦言，「差不多啊，差不多被邊緣化。」至於自己被邊緣怎麼辦？柯文哲回說，「深呼吸，放輕鬆。」

根據綠黨最新民調顯示，對於明年的總統選舉，有18.5%支持韓國瑜；15.9%支持蔡英文；10.2%支持賴清德；8.6%支持柯文哲，柯文哲回稱，「不曉得，反正我也沒有在看，看看就好」。

柯文哲出席智慧城市展，媒體詢問，北市府是否會加入抵制華為，柯文哲表示，北市府作為地方政府，不會自己決定，要看中央政府的政策。至於工研院宣布要停用華為設施，柯表示這很奇怪，還是要有中央政策，也不要讓每個單位各行其是。

▲柯文哲出席2019智慧城市展開幕暨頒獎典禮。（圖／記者季相儒攝）