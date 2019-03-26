影／增至750死！熱帶氣旋重創非洲3國　「泥土塞滿耳鼻口」她丈夫被活埋

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毀滅性熱帶氣旋伊代（Idai）已經在非洲東南部造成750人死亡，數字還在不斷攀升。伊代在當地時間15日午夜過後不久登陸莫三比克港口城市貝拉（Beira），風速達到每小時175公里，向內陸國家辛巴威及馬拉威移動過程中帶來驚人豪雨，淹沒許多村莊。

▲ 莫三比克許多房屋被洪水淹沒。（圖／路透社）

莫國土地及環境部長科雷亞（Celso Correia）24日表示，全國已有446人死亡，超過50萬人受到影響，其中11萬人已經被安置在收容所中。救援機構報告指出，貝拉正面接受伊代的衝擊，整座城市超過90%的地區都被風暴摧毀。時隔將近2周，這座城市踏上漫長的重建之路。

隨著積水消退，被伊代連根拔起的樹木、倒塌的路燈和鋁製屋頂都被從街道上清除。儘管偶爾仍會出現訊號不穩的狀況，在風暴中被摧毀的貝拉市大部分電信基礎設施至少有2個系統已經恢覆營運。此外，貝拉市的供電系統及主要對外道路已經重新開放。

▲ 積水逐漸消退。（圖／路透社）

然而，在莫國較偏遠的地區，還有許多災民正在等待救援。CNN報導，無人機在往距離貝拉約80公里遠的蒂卡村（Tica）途中，拍攝到大片被淹沒的土地、巨大的樹木像樹枝一樣被折斷。還有一名目擊者宣稱，他看到300至400具屍體被沖到蒂卡北部一段被洪水淹沒的道路上。

根據紅十字會與紅新月會國際聯合會（International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies，縮寫為IFRC）聲明，目前許多救援組織越來越擔心潛在疾病會因此爆發，「貝拉城已出現多個霍亂病例，且在被洪水困助的災民當中，感染瘧疾的人數也正在增加當中。」

事實上，莫三比克近年來曾出現多起霍亂病例，若不即時治療，甚至有可能在數小時內死亡。聯合國兒童基金會駐莫三比克負責人漢瑞塔福爾（Henrietta Fore）指出，目前積水狀況仍未改善，還有腐爛遺體問題要解決，當地嚴重缺乏良好的衛生條件，「我們已經沒有時間了，現在就是最關鍵的時刻」，而衛生及安全飲用水是當前最重要的條件。

▲ 政府空運物資。（圖／路透社）

另一方面，伊代在襲擊莫三比克後又重創辛巴威及馬拉威，造成許多人在睡夢中死亡。聯合國已經證實，有259人在辛巴威喪生，56人在馬拉威死亡。

辛巴威奇馬尼馬尼（Chimanimani）一名婦女家中臥室在22日倒塌，她83歲的丈夫被活埋，「晚上10點左右，我們在房子裡睡覺。當時正在下雨，當岩石從山上滑下來砸到我們的房子時，大雨依然不停傾盆而下。我們蓋房子用的石頭倒塌了，然後我大喊，『天啊，我快死了！』泥土填滿了我的嘴、鼻子和耳朵，房子裡的水幾乎淹到我的脖子。我開始搖我丈夫的身體，但沒有用。他已經死了。」附近則有另一個受災家庭，已經放棄尋找他們疑似被埋在泥中的16歲兒子。

辛巴威政府正努力向伊代受災民眾提供援助，也向受困地區空運物資及食物。總統姆南加瓦（Emmerson Mnangagwa）日前宣布，23及24日為全國哀悼日。