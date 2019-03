莫三比克洪災過後…積水未退遺體腐爛　霍亂瘧疾疫情拉警報

▲▼熱帶氣旋伊代來襲,奪走莫三比克、辛巴威、馬拉威等國557條人命,料死亡人數將持續上升。(圖/路透社)

國際中心/綜合外電報導

非洲東南部上周遭到熱帶氣旋伊代(Idai)侵襲,至少造成557人喪命。時隔一周,根據人道救援組織22日的說法,莫三比克港口城貝拉市(Beira)被洪水入侵後,目前仍有積水未退的狀況,腐爛遺體問題尚待解決,現已傳出多個霍亂病例,且感染瘧疾的患者數正持續增加當中。

伊代帶來的災情相當嚴重,衝擊約170萬非洲人民的生活,不但房屋被沖走、道路毀壞,部分地區斷水斷電。其中,莫三比克的貝拉城近90%區域遭到洪水肆虐,甚至可見漂流遺體,總統紐西(Filipe Nyusi)則脫口,實際死亡人數恐怕會飆破1000人。

BBC報導,目前救援人員正持續挺進災區,以緩慢速度運送救援物資,但當地災情嚴重,直升機短缺,部分地區甚至完全無法進入,外傳有大批災民仍未收到緊急配給的物資,甚至仍待在屋頂、樹上等待救援。

▲▼ 貝拉市郊外地區迄今積水未退。(圖/路透)

根據紅十字會與紅新月會國際聯合會(IFRC)的聲明,目前許多救援組織越來越擔心潛在疾病會因此爆發,「貝拉城已出現多個霍亂病例,且在被洪水困助的災民當中,感染瘧疾的人數也正在增加當中。」

事實上,莫三比克近年來曾出現多起霍亂病例,若不即時治療,甚至有可能在數小時內死亡。聯合國兒童基金會駐莫三比克負責人漢瑞塔福爾(Henrietta Fore)指出,目前積水狀況仍未改善,還有腐爛遺體問題要解決,當地嚴重缺乏良好的衛生條件,「我們已經沒有時間了,現在就是最關鍵的時刻」,而衛生及安全飲用水是當前最重要的條件。

