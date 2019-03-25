曾生擒納粹屠夫！以色列傳奇特務病逝　享耆壽92歲

▲ 以色列傳奇特務艾坦（Rafi Eitan）。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

以色列傳奇特務艾坦（Rafi Eitan）23日在特拉維夫病逝，享耆壽92歲。綽號「臭鬼」的他曾於1960年在阿根廷生擒納粹劊子手艾克曼（Adolf Eichmann），也在1981年的巴比倫行動中扮演重要的角色。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，艾坦是國家情報體系的英雄；而情報局莫沙德（Mossad）也發布聲明說，該單位的成就全仰賴艾坦在開國時奠下的基礎。

據《紐約時報》報導，艾坦在以色列被譽為傳奇，許多間諜活動和國際密謀似乎都有出現他的身影。1960年，擔任莫沙德行動組主管的艾坦，率領7人特務小組，遠赴阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，計畫逮捕隱身當地的艾克曼。該年5月11日，艾坦和他的團隊假裝是一群修理汽車的男子，在艾克曼下公車時活捉了他。

艾坦憶述，「我用力抓住他的脖子，力道之大，我甚至能看到他的眼睛凸出來」，「若我再用力一些，可能會把他掐死。」艾克曼之後被押回以色列受審，屠殺猶太人罪名成立，遭到處死。1985年，艾坦被揭發由美軍情報員波拉德手上取得大量美國機密，讓華府震怒，因而離開情報圈。艾坦之後進入政壇，曾加入總理奧爾默（Ehud Olmert）的內閣。

▼ 艾坦在以色列被譽為傳奇，許多間諜活動和國際密謀似乎都有出現他的身影。（圖／達志影像／美聯社）