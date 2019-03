影／蔡英文贈諾魯總統采玉大勳章　諾警察樂儀隊扭臀俏皮演出

▲諾魯總統瓦卡正式迎接總統蔡英文,隨後進行雙邊會晤。(圖/記者陶本和攝)



記者陶本和/諾魯報導

總統蔡英文「海洋民主之旅」第二站在諾魯,25日上午前往諾魯政府大樓,參加諾魯正式歡迎儀式,並頒贈瓦卡(Baron Divavesi Waqa)總統「采玉大勳章」;諾魯警察樂儀隊也有一段一邊演奏、一邊踏步扭腰擺臀的俏皮演出。

瓦卡致詞時表示,台灣與諾魯兩國共享自由、民主等價值,非常感謝台灣對諾魯的各項協助;而諾魯政府也會全力支持台灣參與國際會議,共同達成永續發展的目標,「沒有人會被遺漏」(No one will be leaved behind)。

隨後蔡英文致詞時向身邊的瓦卡總統表示,他是台灣的「超級好朋友」,多年以來,瓦卡總統和諾魯政府在各種國際場合中,大力支持台灣參與國際組織;尤其是去年時,瓦卡總統在「太平洋島國論壇」為台灣仗義執言。

蔡英文進一步指出,這次她率團來訪,將會見證兩國海巡合作協定的簽署,這在未來,台灣和諾魯除了共同執行陸地上的農業、醫療、人才培訓、潔淨能源等計畫,也會將合作範圍延伸到海上搜尋及執法演練。

蔡英文強調,台灣和諾魯都是廣大太平洋中的一份子,除了共享的民主價值,也共同守護海洋環境的永續發展,這就是此次「海洋民主之旅」最重要的精神。

接著,諾國學生獻唱歡迎歌曲,諾魯警察樂儀隊也帶來一段俏皮的演出。隨後蔡英文為瓦卡總統佩掛「采玉大勳章」,以表彰他致力促進台諾兩國友好合作關係,維護雙邊邦誼之努力與貢獻。