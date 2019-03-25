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影／蔡英文贈諾魯總統采玉大勳章　諾警察樂儀隊扭臀俏皮演出

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▲▼諾魯總統瓦卡正式迎接總統蔡英文，隨後進行雙邊會晤。（圖／記者陶本和攝）

▲諾魯總統瓦卡正式迎接總統蔡英文，隨後進行雙邊會晤。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／諾魯報導

總統蔡英文「海洋民主之旅」第二站在諾魯，25日上午前往諾魯政府大樓，參加諾魯正式歡迎儀式，並頒贈瓦卡（Baron Divavesi Waqa）總統「采玉大勳章」；諾魯警察樂儀隊也有一段一邊演奏、一邊踏步扭腰擺臀的俏皮演出。

瓦卡致詞時表示，台灣與諾魯兩國共享自由、民主等價值，非常感謝台灣對諾魯的各項協助；而諾魯政府也會全力支持台灣參與國際會議，共同達成永續發展的目標，「沒有人會被遺漏」（No one will be leaved behind）。

▲▼諾魯總統瓦卡正式迎接總統蔡英文，隨後進行雙邊會晤。（圖／記者陶本和攝）

隨後蔡英文致詞時向身邊的瓦卡總統表示，他是台灣的「超級好朋友」，多年以來，瓦卡總統和諾魯政府在各種國際場合中，大力支持台灣參與國際組織；尤其是去年時，瓦卡總統在「太平洋島國論壇」為台灣仗義執言。

蔡英文進一步指出，這次她率團來訪，將會見證兩國海巡合作協定的簽署，這在未來，台灣和諾魯除了共同執行陸地上的農業、醫療、人才培訓、潔淨能源等計畫，也會將合作範圍延伸到海上搜尋及執法演練。

蔡英文強調，台灣和諾魯都是廣大太平洋中的一份子，除了共享的民主價值，也共同守護海洋環境的永續發展，這就是此次「海洋民主之旅」最重要的精神。

接著，諾國學生獻唱歡迎歌曲，諾魯警察樂儀隊也帶來一段俏皮的演出。隨後蔡英文為瓦卡總統佩掛「采玉大勳章」，以表彰他致力促進台諾兩國友好合作關係，維護雙邊邦誼之努力與貢獻。

 

▲▼諾魯總統瓦卡正式迎接總統蔡英文，隨後進行雙邊會晤。（圖／記者陶本和攝）

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關鍵字：海洋民主之旅,蔡英文,民進黨,總統府

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