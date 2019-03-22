恐3度缺席世界衛生大會　陸委會：大陸無權代表台灣

▲世界衛生大會在日內瓦世衛總部舉行的畫面。（圖／達志影像／美聯社)

大陸中心／綜合報導

針對台灣恐3度缺席世界衛生大會（WHA）一事，陸委會22日表示，「中華民國是主權國家，參與國際組織與活動是我們的權利也是義務，無須中國大陸同意，其無權代表台灣；中共當局以其片面設定之政治主張，罔顧台灣民眾的健康安全權益；政府仍將積極推動參與事宜。」

陸委會22日提出三點論述稱，一是中共當局以其片面設定之政治主張，持續打壓阻撓台灣參與WHA，罔顧台灣民眾的健康安全權益；北京方面更錯誤引述聯大2758號決議及WHA25.1號決議，並與其所謂「一個中國原則」連結，企圖以政治理由排除台灣的參與，不但違反世界衛生組織（WHO）憲章，也剝奪台灣人民權益。

文內接著寫道，「我們表達嚴正的不滿及抗議，我們認為，兩岸間的政治分歧不應凌駕在人類健康安全之上；中華民國是主權國家，參與國際組織與活動是我們的權利，也是義務，無須中國大陸同意，其更沒有權利代表台灣。」

▲陸委會主任陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

陸委會稱，二是今年政府仍將積極推動參與事宜，讓國際社會理解中共在醫療衛生議題上，對台灣人民的打壓與傷害；有關世界衛生組織秘書處稱沒有「兩岸諒解」不會核發WHA邀請函予台灣一事，外交部已對外說明將由駐處向WHO秘書處表達關切及不滿，及促請WHO秉持醫衛專業，「邀我續以觀察員身分出席WHA。」

陸委會表示，三是當前中國大陸醫療體系問題層出不窮，疫苗安全、醫療品質堪慮，民衆擔心害怕；相對台灣醫療成就舉世矚目，完全有能力貢獻國際社會，「中共蠻橫排除台灣加入相關國際組織，受害的是包括中國人民在內的國際社會。」

文內最後提到，「我們感謝多國發聲支持台灣，我們也要對中共當局大聲呼籲，停止無理打壓，讓有能力貢獻的台灣成為WHO的一員，共同促進全球人民的健康！」