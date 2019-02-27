瘋電影／證人　正直無價

文／賴賴

瘋言瘋語：

好看，劇情流暢無冷場，過程精彩且合情合理，著墨在自閉症證人的設定，這次鄭雨盛的演技樸實真摯，果然和金香起的對戲，有激發潛能，不同於過去的匠氣，整體感很好看，且內容處處溫暖，人性與現實大作戰，相當具有端正社會風氣的內涵，雖然很童話。

這位導演的作品很純粹，都是單一事件故事，在節奏掌握得宜，所以他的電影都很不錯看，不是大鳴大放型，就是單一事件過程操作緊湊，在人物型塑上的拿捏很清爽鮮明，美個腳色都有戲肉，牽引著主題故事的抽絲剝繭，很好看說。

正義感值多少錢，電影中父親寫給兒子的一封信，超噴淚，單就這個漂亮轉圜就值回票價，所以教育好重要，一個事件牽引出兩個年齡懸殊的兩個家長的偉大教育方式。正直是無價之寶，不要輕易拿來換現金。



片 名：證人

英文名稱：Innocent Witness

類 型：劇情

上映日期：2019-02-27

片 長：130分鐘

導 演：李翰

演 員：鄭雨盛 、 金香起(KIM Hyang-Gi) 、 李奎炯 、 廉惠蘭 、 張英南

國 家：韓國

語 言：韓語

發行公司：甲上



劇情大綱



信任 是全世界最有力的證詞



律師楊淳鎬（鄭雨盛飾）加入了一家知名的法律事務所，為一名被指控殺害雇主一家的女傭辯護，這樁謀殺案廣受媒體與社會關注，淳鎬必須贏得官司才能成為事務所合夥人。然案發現場的唯一目擊證人林智友（金香起飾）是一名自閉症少女，淳鎬必須想盡辦法讓智友敞開心房出庭作證才能贏得官司。

這兩個不同世界的人漸漸成為了朋友，但在案情膠著的壓力下，他必須在有限的時間內，讓智友說出真相…

▲疑似自殺的生病老人，家中女傭成為嫌疑犯。

▲自閉症女學生目擊指控女傭殺人。

▲被控方辯護律師試圖找出真相，建立與證人友好關係。



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