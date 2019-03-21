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薑母鴨＋火龍果變法式料理　城市科大生作品評審狂讚奪法米爾特別獎

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▲▼薑母鴨＋火龍果變法式料理　城市科大生作品評審狂讚奪法米爾特別獎。（圖／城市科大提供）

▲林詣宸的「蜜桃慕斯搭香檳酒凍與檸檬脆餅佐檸檬雪酪」，拿下2019法國米爾國際美食挑戰賽」的「最佳點心」特別獎。（圖／城市科大提供）

記者崔至雲／台北報導

「2019法國米爾國際美食挑戰賽」在台灣時間19日凌晨成績揭曉，台北城市科技大學餐管系陳芃璟、烘焙學程林詣宸以國產的薑母鴨、火龍果、柳橙融入法式料理，讓法國擁有崇高地位「MOF」（經法國總統授勳之最佳工藝師）級評審都豎起大姆指比讚，成功奪下「2019法國米爾國際美食挑戰賽」的「最佳點心」特別獎。

▲▼薑母鴨＋火龍果變法式料理　城市科大生作品評審狂讚奪法米爾特別獎。（圖／城市科大提供）

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▲陳芃璟（前排左四）、林詣宸（前排左三）以國產的薑母鴨、火龍果入味法式料理，成功拿下「2019法國米爾國際美食挑戰賽」的「最佳點心」特別獎。（圖／城市科大提供）

「2019法國米爾國際美食挑戰賽」今年共有來自日、法、德、義、澳、希臘、摩洛哥、巴西、捷克、盧森堡、斯洛伐克與台灣共12國的年輕學生的菁英參賽，次挑戰規則是兩人一組，且必須將法國餅乾、香檳、鴨、南瓜四樣食材融入主菜與甜點，三個半小時內要做出6盤作品。

城市科大指出，烘焙學程大三生林詣宸的甜點作品為「蜜桃慕斯搭香檳酒凍與檸檬脆餅佐檸檬雪酪」，為了營造視覺美感，做出6小片薄如翅膀的胭脂玫瑰脆餅，裝飾成蝴蝶翩翩飛舞的造型，在烘烤的過程中要挑戰每片薄如0.1公分的40片脆餅，一不小心斷了4小片，還好36片有驚無險地呈現在6盤作品之中，作品的細膩度令評審驚訝。

▲▼薑母鴨＋火龍果變法式料理　城市科大生作品評審狂讚奪法米爾特別獎。（圖／城市科大提供）

▲▼陳芃璟、林詣宸，製作的薑母鴨、火龍果法式料理，讓法國評審都豎起大姆指比讚。（圖／城市科大提供）

▲▼薑母鴨＋火龍果變法式料理　城市科大生作品評審狂讚奪法米爾特別獎。（圖／城市科大提供）

林詣宸提到，自己特別選用台灣的白桃、柳橙與火龍果等水果入味，品嘗時前味散發蜜桃清香，中段帶出覆盆子的酸味，後味則富含檸檬、柳橙酸中帶甜的美妙滋味。

另外，餐管系大二生陳芃璟的主菜作品為「香檳蘋果鴨胸、薑母鴨腿附酥皮南瓜」，以國產的薑母鴨腿配法式鴨胸做出法式風味，其中最特別的是薑母鴨醬汁，用油炒麵糊，加入薑母鴨湯汁，再加入米酒濃縮，最後離火加入鮮奶油、奶油乳化，成功征服法國國家等級評審的挑剔味蕾。

▲▼薑母鴨＋火龍果變法式料理　城市科大生作品評審狂讚奪法米爾特別獎。（圖／城市科大提供）

▲陳芃璟、林詣宸拿下「最佳點心」特別獎，我駐法副代表古文劍（後者）也到場為學生勉勵（左一為餐管系教授吳東寶）。（圖／城市科大提供）

陳芃璟說，在這次比賽發現「細節的真功夫」，越精緻的美食越要兼顧所有細節，尤其看到日、義隊伍對細節的狂熱追求，讓她了解西餐文化的學習將永無止境；林詣宸表示，接觸甜點有六年多，這次能親到法國接觸法式甜點，收穫良多，尤其能同時與各國選手交流，領略法國的飲食文化，讓他更有信心走向甜點師傅之路。

這次帶隊的城市科大餐管系教授吳東寶認為，學生到國外比賽，不只學會團隊合作，還能零失誤的展現專業能力，讓台灣料理推向國際舞台，給更多人了解台灣的精緻飲食之美。

▲▼薑母鴨＋火龍果變法式料理　城市科大生作品評審狂讚奪法米爾特別獎。（圖／城市科大提供）

▲陳芃璟的作品「香檳蘋果鴨胸、薑母鴨腿附酥皮南瓜」。（圖／城市科大提供）

城市科大烘焙學程主任李國溢也說，國際競賽舞台是展現技術上的交流而建立，學生透過比賽機制，可以學習且成長，並與各國菁英互相切磋交流，這次能夠完成並拿到「團隊最佳點心」特別獎，全是辛苦練習堆積而來，期許學生未來將所學的技術技巧運用在日常中，且傳承下去。

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關鍵字：薑母鴨,火龍果,法式料理,城市科大,法米爾,特別獎

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