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3/29舊收音機換購現賺4298元　富連網家「智能AI音箱」包全台5項第一

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▲鴻海富連網家推「智能AI音箱」。（圖／記者姚惠茹攝）

▲鴻海富連網家的「智能AI音箱」。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）富連網，去年年底推出「富連網家智能AI音箱」，主打串連最多台灣在地化服務，囊括全台5項第一，並宣布3月29日即將舉辦的「智能AI音箱，『聽』出大未來」分享會中，只要帶舊收音機來換購「智能AI音箱」就可以折抵千元，再送價值3298元的大禮包，等於現賺4298元。

根據調查機構Voicebot的研究報告顯示，擁有智能音箱的消費者中，高達6成會每天使用，顯示智能音箱已經無縫融入到日常生活，其中在每月使用頻率上，用智能音箱使用串流音樂佔76.2%，聽廣播及有聲書服務佔40%以上。

▲鴻海富連網家推「智能AI音箱」。（圖／記者姚惠茹攝）

▲鴻海富連網家「智能AI音箱」串連在地化服務。（圖／記者姚惠茹攝）

富連網家智能AI音箱繼與KKBOX推出的音樂及有聲書服務、Yahoo提供的新聞與電影資訊服務後，看好有聲服務內容，串接音樂、有聲書、童書、線上學習，並針對台灣在地化廣播電台，提供多達25個廣播頻道。

富連網家表示，智能AI音箱不僅拿下廣播電台內容豐富度的全台第一，同時還是全台第一的行動智能音箱、內建電池輕巧可攜，也是全台第一串連最多在地化服務的音箱，更是全台第一最多元播放方式，支援Airplay/DLNA音源播放及藍芽的音箱，以及全台第一最實惠的音箱入手價等，但是上市優惠價2399元即將在3月底結束，之後就會恢復原價2799元。

同時，富連網家宣布，3月29日即將舉辦的「智能AI音箱，『聽』出大未來」分享會，邀請到資深的聲音媒體人分享音樂之外的知識講座，包含有聲書、廣播、線上學習等課程，而且當天凡是攜帶舊收音機到現場來換購「智能AI音箱」就可以折抵千元，再送價值3298元的大禮包，

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