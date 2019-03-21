【廣編】APM Monaco信義微風旗艦店改裝　3/28盛大開幕

【廣編特輯】

圖、文／台灣長進提供

APM Monaco信義微風旗艦店改裝，將於3月28日盛大開幕，提供更舒適的購物環境及空間，當天開幕party會有獨家客製化APM Monaco趣味夾娃娃機、點心，每個球體裡面都是精心準備的獨家飾品，同時也邀請喜愛APM Monaco的人氣時尚部落客至現場，大家一起玩樂及慶祝。

深受全球1600萬粉絲愛戴的Chiara Ferragni，此次擔任Apm Monaco 3、4月品牌大使，藉由她獨特又創新的時尚魅力在摩納哥來演繹3月全新系列，此次靈感來源「La Belle Époque」美好年代承襲巴洛克藝術風格，大量把巴洛克風格富含流動感、戲劇性、動態感等造型要素運用在飾品上，例如建築上的雕花、尖塔，形象照也特別選在摩納哥歷史悠久的地標來拍攝。

另外與「La Belle Époque」一起大放異彩的「Soleil」太陽系列，則是大量運用了晶鑽閃耀光芒，代表太陽的魅力四射搭配上駱駝與星星，奢華、大器是屬於這個美好年代該有的優雅與風格。為了能使任何女性穿搭的風格更加錦上添亮，APM Monaco這次也一如往常完美演繹出更精緻的樣貌，歡迎至各櫃點由專人為妳打造全新造型look。