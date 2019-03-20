野餐好物推薦／輕鬆野餐必備　秒殺索然無味

圖、文／小磨坊提供





▲嚴選優質香料，豐富精采生活。（圖／小磨坊提供）



小磨坊，就像您的家人一樣，每天在您的廚房、餐桌出現，也是您生活中的好朋友，帶給您簡單料理的快樂。堅持嚴選優質產地生產的天然香辛料，以最完整、最齊備的風味成為您料理的小幫手，成就料理帶來的幸福滋味。透過餐桌上的美味佳餚，拉近家人、朋友間的情感，為您的生活多點調味，秒殺生活中的索然無味！





▲輕鬆料理，美味升級。（圖／小磨坊提供）



生活就像料理，不只要輕鬆，更要適當調味。料理美味的關鍵，除了食材本身，香辛料更是不可或缺的最佳配角。小磨坊五十多年來，致力耕耘香辛調味料，我們相信飲食藝術有無限的可能，追求2F2H(Fashion、Fun、Healthy、Hobby)的品牌價值與飲食生活美學。



「輕鬆、美味」是野餐料理的必備條件，簡易的食材搭配純正的風味，最能體現戶外野餐所追求的美味與趣味，彼此藉由美食分享的喜悅，享受最純粹的快樂時光，或許您從沒想過，但即使是簡單的調味也能讓您的料理水準level up、成就滿分。



▲簡單做好菜，水煮有新意。（圖／小磨坊提供）



健康飲食是現代生活的基本訴求，小磨坊嚴選台灣紅蔥頭、蒜頭，精心萃取頂級原粒的「蔥風味油」、「蒜風味油」，融合純正芥花油，採用獨特低溫爆香機制，減少高溫對油脂的破壞，保留食材本身的甘甜與濃郁香氣。在料理過程中免爆香，少油煙，只要熱淋在料理上，每道都是低油煙健康烹調的美味佳餚。

三餐老是在外，回家沒空做菜，想要吃得健康其實很簡單！只要將食材汆燙，起鍋後淋上一匙風味油拌勻，透過簡單的蔥、蒜風味輕鬆提味，再也不用擔心食材存放過久，也不怕手上沾染辛嗆味，一樣讓您的料理有香又有味。小磨坊堅持品質、創新研發、以顧客為導向，突破傳統香辛料的界限，成為居家必備的料理好幫手，讓您能夠安心享用的優質產品，豐富您的味蕾，秒殺索然無味！

【2019好朋友野餐日】好聽好吃好逛又好玩

⌾ 時間：3月30日

⌾ 地點：台北大直美堤河濱公園

⌾ 最狂的聲林派對，首場台北見面會聲林之王七強選手全員到齊，熱力開唱

⌾ 最可愛的萌寵市集，美容、健診、寵物商品食品通通有，帶毛小孩一起來野餐

⌾ 最有質感的手作市集，現場各式手作攤位