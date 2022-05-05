　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美稱產線排擠延遲自走砲交付　英國航太：能替台灣供貨

▲▼M109A6。（圖／US Army Acquisition Support Center）

▲美國正式同意對台M109A6自走砲軍售案。（圖／US Army）

中央社

台灣國防部日前表示，因產線排擠，美國政府要求台灣接受M109A6自走砲軍購交貨延後，但生產此型自走砲的英國航太商今天卻說，有能力替台灣打造這項系統。

美國國務院2021年底宣布售台40門帕拉丁型（Paladin）自走砲等項目，總金額約7億5000萬美元，其中包括近1700套M1156/PGK 精準導引套件。

台灣軍方原預期首批於2023年交運，2024及2025年各交運16輛，但國防部日前表示，因產線排擠，美國要求延後交運至2026年。

然而製造M109A6帕拉丁型自走砲的英國航太系統公司（BAE Systems）今天卻告訴美國「國防新聞」（Defense News），有能力替台灣生產這項系統。

英國航太系統公司發言人給「國防新聞」的電子郵件寫道：「英國航太系統已經準備好，等美國政府敲定合約，就會生產並提供M109自走砲給台灣。」

部分媒體質疑延後交運給台灣是否因為提供烏克蘭武器對抗俄羅斯入侵所致，但五角大廈發言人柯比（John Kirby）指出，安全援助都是來自美國軍事彈藥庫。

美方告知延後交運後，台灣國防部表示考慮替代選擇，包括洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）的「海馬斯多管火箭系統」（HIMARS）M142發射器。先前台灣獲准採購「海馬斯多管火箭系統」和「陸軍戰術飛彈系統 」（ATACMS）。

台灣已採購11套「海馬斯多管火箭系統」及64枚陸軍戰術飛彈系統，不清楚是否會尋求軍購更多。

►碗盤超乾淨！「紫外線殺菌＋烘乾」一機搞定

ET快訊
副機長飛一半認了「最後考試還沒過」　全機嚇壞！航空急折返
快訊／瘦子無預警宣布結婚：她目前非常幸福
居家照護怎就醫　「3看診+2領藥管道」一次看
台南應大爆霸凌！特殊生遭「大外割」頭撞地痛哭　他嗆：沒看過流
快訊／勾惡抵達桃園體育場！　「現場出狀況」開直播赴約
多金女婿超寵妻！1031萬霸氣交丈母娘被領光　3年後全沒了
陸男PO「台灣辣妻罵人影片」爆紅！羨煞百萬網友：一定很幸福吧
美女主播順利卸貨龍鳳胎！　「雙寶破3000公克」正面萌照曝光
快訊／今本土+30035　各縣市確診分布曝
拿7000元大禮！　母親節炫「毛孩深情合照」賺大獎
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

美稱產線排擠延遲自走砲交付　英國航太：能替台灣供貨

俄國聲稱：以色列傭兵與「烏克蘭新納粹」並肩作戰

程達40公里遠！　德國援烏送7輛PzH 2000型自走砲車

國防部證實：人攜式刺針飛彈今年恐延遲交運　原因曝光

專家：俄國即便掌控黑海　「兩棲攻擊」烏克蘭仍有風險

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

陳芳語「激吻樂團鼓手」居酒屋親密餵食　回家褒愛16小時...認：友達以上戀人未滿

爽停紅線30mins被騎士提醒　駕駛反嗆：現在已不能檢舉

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

再增5死！今本土飆28420例　新北首次「單日突破萬例」

媽玩遊戲黏人柴狂討摸　牠鑽懷裡猛蹭：快理我

美稱產線排擠延遲自走砲交付　英國航太：能替台灣供貨

俄國聲稱：以色列傭兵與「烏克蘭新納粹」並肩作戰

程達40公里遠！　德國援烏送7輛PzH 2000型自走砲車

國防部證實：人攜式刺針飛彈今年恐延遲交運　原因曝光

專家：俄國即便掌控黑海　「兩棲攻擊」烏克蘭仍有風險

校園疫情升溫　教育部強烈建議教師授課全程戴口罩

放感情面對比賽　李宗賢清空心中雜念

快篩實名制賣近1500萬劑　陳時中：盼2個月內供9500萬劑

Uber司機回流營收優於預期！從疫情低點復甦　但投資大虧逾1700億

「我們是來支持我們所愛」　外交部製作美國訪團影片曝光

租屋哥住7年「退租一幕」震驚萬人！老司機邪笑：椅子歷經激烈運動

「女兒得阿茲海默」70歲影帝當看護　《仙后座》徐玄振哭聲心碎

快訊／男神死會了！瘦子無預警宣布結婚：她目前非常幸福

北京入境隔離天數放寬至10+7　主因為Omicron潛伏期短

嘉義每周四公布酒駕累犯　第一批2人姓名、無碼照曝光

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

軍武熱門新聞

德國向烏克蘭提供7門「PzH 2000自走砲」

俄國：以色列傭兵與烏克蘭新納粹並肩作戰

日「高調」監控遼寧艦編隊

國防部：刺針飛彈今年恐延遲交運

產線排擠　美將延遲交付自走砲

標槍太能打　拜登訪洛克希德工廠

德國援烏送7輛PzH 2000型自走砲車

專家：俄國即便掌控黑海　兩棲攻擊烏克蘭仍有風險

俄軍坦克陷「彈簧玩偶匣效應」　西方早發現

中科院爆重大軍購弊案！　天弓飛彈竟混陸零件

美俄若爆核戰　45分鐘死3400萬人

第一波「7年級軍校生」現在過得如何？

亞速鋼鐵廠地下工事至少6層　

烏克蘭軍情局：車臣軍與「布里亞特傭兵」內戰

更多熱門

相關新聞

國防部：刺針飛彈今年恐延遲交運

國防部：刺針飛彈今年恐延遲交運

我國向美國採購的M109A6自走砲，因受到俄烏戰爭影響期程延遲，最快要等到2026年才能交貨。另外，國防部在昨日（3日）的線上記者會證實，人攜式刺針飛彈（FIM-92 Stinger）也因為國際形勢出現延遲交運的風險，但會持續要求美方依照合約正常執行。

胡璉在江西和廣東境內徵兵的實況

胡璉在江西和廣東境內徵兵的實況

國防院：73%民眾願抗共軍、54%對國軍有信心

國防院：73%民眾願抗共軍、54%對國軍有信心

國防部：劉任遠接任空軍司令　5月生效

國防部：劉任遠接任空軍司令　5月生效

陸戰66旅實兵實裝戰備偵巡

陸戰66旅實兵實裝戰備偵巡

關鍵字：

M109A6自走砲台灣軍武英國航太系統公司BAE Systems海馬斯多管火箭系統

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊丞琳痛心曝「Yumi過世」了！　死訊藏3個月

羅志祥突宣布喜訊！出道28年「謝謝你們的陪伴」

即／疑求愛不成！樹德科大男大生持刀猛割女同學頸

醫師爸：mRNA「就像要麥當勞蒸小籠包」　我的孩子不打

快訊／哏圖女孩驚傳輕生！得年16歲

快訊／再增5死！今本土狂飆30035例、境外增71

影帝小舅子跌下30公尺高坡身亡！

指揮中心：快篩陽性即確診！

安珀赫德淚崩全說了！

今炸破3萬例「是時候禁內用了？」　專家給答案

24歲女6天猝逝　Omicron沒那麼友善「3徵兆注意」

即／桃園41歲確診男陪兒玩耍突倒地亡　檢公布死因

機車「車頭朝外停」會被罰錢？

連千毅慘了！刑事局掃黑內容曝光

LINE悄「解鎖新功能」台北人限定！網喊心動

更多

最夯影音

更多
男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽
鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面