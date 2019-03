小行星闖大氣層爆炸「威力同10顆原子彈」！ NASA證實：事前沒偵測到

▲去年12月,一顆小行星進入地球大氣層爆炸。

記者錢玉紘/綜合報導

美國太空總署(NASA)近日證實,在去年12月有一顆事前沒有被偵測到的小行星進入地球大氣層,並且發生了猛烈爆炸,威力達17.3萬噸,相當於是廣島原子彈的10倍。這起爆炸事件顯示,大型的物體可能會在未被偵測到的狀況之下與地球發生碰撞。

NASA指出,這顆小行星大小約為數公尺,在去年12月18日,以秒速32公里通過大氣層,並且在俄羅斯堪察加半島附近的白令海上空爆炸,距離地球表面大約25.6公里。由於小行星在海洋上空爆炸,並未波及到其他人,不過科學家認為,這顆行星上可能含有水。

上一次有巨型高空火球爆炸發生2013年,地點位於俄羅斯車里雅賓斯克(Chelyabinsk)地區,當時造成上百人受傷。NASA近地天體觀測計畫的經理法斯特(Kelly Fast)提到,此次爆炸釋放的能量是車里雅賓斯那一次的40%,所以衝擊沒有力較小,且發生區域為海洋上空,影響減低。

