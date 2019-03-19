小行星闖大氣層爆炸「威力同10顆原子彈」！ NASA證實：事前沒偵測到

▲去年12月，一顆小行星進入地球大氣層爆炸。

記者錢玉紘／綜合報導

美國太空總署（NASA）近日證實，在去年12月有一顆事前沒有被偵測到的小行星進入地球大氣層，並且發生了猛烈爆炸，威力達17.3萬噸，相當於是廣島原子彈的10倍。這起爆炸事件顯示，大型的物體可能會在未被偵測到的狀況之下與地球發生碰撞。

NASA指出，這顆小行星大小約為數公尺，在去年12月18日，以秒速32公里通過大氣層，並且在俄羅斯堪察加半島附近的白令海上空爆炸，距離地球表面大約25.6公里。由於小行星在海洋上空爆炸，並未波及到其他人，不過科學家認為，這顆行星上可能含有水。

上一次有巨型高空火球爆炸發生2013年，地點位於俄羅斯車里雅賓斯克（Chelyabinsk）地區，當時造成上百人受傷。NASA近地天體觀測計畫的經理法斯特（Kelly Fast）提到，此次爆炸釋放的能量是車里雅賓斯那一次的40%，所以衝擊沒有力較小，且發生區域為海洋上空，影響減低。

Some colour views of the #meteor that flew over the North Pacific in December 2018, taken by Japan's #Himawari satellite.

The meteor is really clear here - bright orange fireball against the blue + white background!



Background: https://t.co/r403SQxicZ pic.twitter.com/ctNN8zxsXb — Simon Proud (@simon_sat) 2019年3月18日

美國軍方的衛星先偵測到爆炸，之後才通知NASA。行星防衛單位官員強森（Lindley Johnson）表示，這樣規模的大火球在100年內大約只會出現2、3次，且火球進入的區域與北美和亞洲之間的商用客機航線不遠，學者們也正在跟航空公司確認，看是否有目擊相關事件的報告。

這起爆炸事件顯示，大型的物體可能會在未被偵測到的狀況之下與地球發生碰撞。在2005年，美國國會曾要求NASA在2020年前具備偵測90%大小超過140公尺小行星的能力，他們認為這些太空隕石會對地球許多區域造成影響。但科學家們當時預估，要完成國會的要求，至少還要花30年。

NASA噴射推進實驗室（JPL）的科學家則表示，他們正在盡力朝國會設下的目標邁進，另外，在外太空設置紅外線望遠鏡可以加快偵測進度。