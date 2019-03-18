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伴遊男郎環遊歐洲月薪16萬起跳　300名女客上門…揭密最怪要求

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▲枕頭,棉被,房間,床單,飯店,床。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子憑藉伴遊工作入住各種高級酒店。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

英國倫敦一名男性伴遊日前向媒體透露自己所遇過最奇怪的要求，像是有男客戶要他與對方的妻子發生關係，藉此得到刺激感。他還說明這份職業的待遇，客人多的時候他每月能賺到1萬英鎊（約台幣40萬元），若是遇到「淡季」，每月最少也有4000英鎊（約台幣16萬元）進帳。

這名男子不願提及自己的姓名，他告訴英國社群媒體品牌LADbible，他大約在3年前擔任伴遊男郎，「我一直都很喜歡女性跟冒險，為什麼不試試看呢？」把照片與簡介放到網路2周後，便有第一位客戶找上他。

伴遊工作讓男子有很多機會接觸人群，他遇過起碼300名客人，平常主要就是聽取客戶的需求。不過，他對外相當低調，只有1位朋友知道他的秘密，「我也有份正常的工作，我不會告訴別人，我家人也不知道，但有時很難隱瞞。」

女性可以透過Gentlement4Hire網站找到這名男子，他補充，有些人會希望他去參加婚禮，有些人則想要與他共進晚餐，曾有一名女主管要求他打扮成私人教練，對方想在辦公室來場「格雷的五十道陰影」般的體驗。

The job pays a huge wage, with requests varying from four-hour bondage sessions to people who want to sniff his feet.

LADbible 發佈於 2019年3月17日 星期日

男子猜想，這位女主管總是負責發號施令，有時可能也想要被人主宰，兩人最後相處大約3到4小時。對於某些奇怪的要求，他其實也會拒絕，像是有男人要他與對方的老婆發生關係，過程中男人還想要一邊嗅聞他的腳，「後來我封鎖了他。」

雖然會遇到怪異的請求，但男子仍是喜歡這份工作，很多女客戶都很有錢，他經常環遊美國、阿根廷、歐洲各國等，得以入住許多高級酒店。有一次他前往馬爾地夫，整整10天都很開心，他也去過拉斯維加斯，搭乘直升機欣賞大峽谷的美景。

男子認為，很多人會覺得這些女客戶只想要肉體上的快樂，但其實不少人只是內心寂寞，有些女人剛跟另一半分手，或是與老公離婚。至於最困難的部分，則是有人會變得相當依賴他，「我只希望她們玩得開心，讓我覺得更有自信，她們能回到真實世界中再與其他人約會。」

這份工作還能做多久，男子並不太清楚，「只要我還喜歡就會繼續做，一旦覺得無聊，便會失去興奮感，到時我會放棄，但現在還沒發生。」

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關鍵字：伴遊

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