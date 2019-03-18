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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／前兩月遼寧進出口增速　高於全大陸5.3個百分點

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▲▼遼寧,瀋陽,瀋陽市。（圖／CFP）

▲前兩月遼寧進出口增速，高於全大陸5.3個百分點。（圖／CFP）

《遼寧》前兩月遼寧進出口增速　高於全大陸5.3個百分點

瀋陽海關統計指出，2019年前兩個月，全省貨物貿易進出口總值1184億元（人民幣，下同），與2018年同期相比增長6%，高於全中國5.3個百分點，其中，出口貿易總值511.3億元，增長3.5%，進口貿易總值672.7億元，增長7.9%，增速分別高於全中國3.4個和6.4個百分點。（遼寧日報）

《西藏》今年拉薩糧食產量力爭17萬噸以上

西藏拉薩市農牧工作會議13日召開，會上指出，2019年拉薩市農牧工作要以推進農牧業現代化為總目標，力爭糧食產量穩定在17萬噸以上，農牧民人均可支配收入增速達到13%以上；2019年爭取新認證無公害農產品基地2至3個，新增「三品一標」產品數2至5個。（西藏商報）

《青海》青海省超九成納稅人受惠減稅降費新政

青海省此次減徵規模達歷史最高幅度，2019年至2021年增值稅小規模納稅人按50%的稅額幅度減徵資源稅、城市維護建設稅、房產稅、城鎮土地使用稅、印花稅（不含證券交易印花稅）、耕地佔用稅和教育費附加、地方教育附加、小微企業普惠性稅收減免政策，將惠及該省96.7%的納稅人。（西寧晚報）

《西藏》西藏金融機構助中小微企業融資150億餘元

人行拉薩中心支行指出，近年來，該行把解決中小微企業融資難問題作為工作重點，大力展開中徵應收帳款融資平台推廣應用，截至2018年12月末，累計促成該區應收賬款融資業務63筆、融資金額227.4億元；其中，促成中小微企業融資業務40筆，融資金額151.5億元，突破150億元大關，同比分別增長33.3%、20.6%。（西藏日報）

▲▼送貨員，物流，貨到付款，網購，網路購物，快遞，宅急便。（圖／視覺中國）

▲2018年深圳快遞業務量32.1億件。（圖／CFP）

《廣東》2018年深圳快遞業務量32.1億件　快遞有效申訴降六成

深圳市郵政管理局指出，在快遞業務量持續高速增長的同時，2018年，深圳全市快遞業務量為32.1億件，而確認快遞業務有效申訴（確認為企業責任）為6344件，即每百萬件有效申訴率不足2件，較2017年大幅降低，每百萬件有效申訴率為1.98件，同比下降了63.2%，深圳快遞行業整體服務質量穩步上升。（深圳商報）

《北京》2月北京市CPI低位運行　住宅租賃價環比上漲1%

北京發改委指出，2月該市CPI低位運行，同比上漲1.6%，市CPI中，房租價格環比、同比分別上漲了1%、3.3%，漲幅比1月份擴大1.2、1.1個百分點。相關數據顯示，由於學區租賃需求旺盛，租賃市場供需偏緊，海淀、西城等區的租金繼續保持高位。（北京青年報）

《河北》河北八部門聯合認定10個服務貿易和服務外包示範基地

河北省商務廳指出，為推動生產製造和服務的深度融合，培育一批主業突出、競爭力強，有一定示範帶動作用的服務貿易和服務外包示範基地和示範企業，日前，省商務廳、省發改委、省教育廳等八部門聯合認定了10個2018至2020年度河北省服務貿易和服務外包示範基地、93家2018至2020年度河北省服務貿易和服務外包示範企業。（河北日報）

《浙江》醫療便民惠民　浙江德清推進縣域「醫共體」建設

德清縣人民醫院影像中心徐宏亮指出，醫學人工智能與醫共體建設相結合，走出了縣域醫共體創新的「德清模式」；現在，影像診斷中心每天有1000至1200例的工作量，其中的100至200例來自基層醫療機構。現在每天的門診量是以前的三倍多，醫院硬體設施的質與量都有了明顯提升。（人民日報）

▼浙江德清推進縣域「醫共體」建設。（圖／CFP）

▲電腦斷層，醫院，健保，醫療資源。（圖／視覺中國CFP）

ET快訊
理科太太違法代言醫材　衛生局裁罰20萬元！
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關鍵字：華聞快遞,貿易,遼寧,進出口,進口,出口,海關

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北京豐臺區某小區相似面積和戶型的住宅，2017年3月14日成交價818萬，每平米8.3萬，2019年1月底成交價678萬，每平米6.9萬。上述住宅比兩年前的高點跌了140萬。根據貝殼研究院最新發布的報告，2019年2月，北京二手房均價為59,898元（人民幣，下同）／平米，較2017年3月的高點下跌11.3%。（中新社）

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