警稱她遭「台灣式迷姦」！　OL指控報案證據隔日全消失

▲ 劉女腿部多處瘀傷。（圖／翻攝自網易新聞，下同。）

大陸中心／綜合報導

遼寧省撫順市有一名化名為劉熙的女子，在2017年和同事鄒男外出吃飯時慘遭迷姦，醒來時「渾身是傷」、「內褲上全是血」，嚇得趕緊報警。令人不解的是，儘管當地警方第一時間堅定認為是迷姦案，也驗出女子液含有安眠藥成分，警方卻在49天後才立案，不少關鍵證據也離奇消失，甚至還恐嚇劉女「你們知道鄒某舅舅是幹什麼的不」。

根據《網易新聞》報導，這起事件發生在2017年6月14日，劉女當時請同事鄒男吃飯，結果不幸遭下藥迷姦、處女膜破裂，回家後被媽媽全身瘀傷、內褲上全是血，於是2人立即報警處理和驗傷。當時，撫順派出所所長第一時間認定這是「一起類似台灣的迷姦案」、「得趕緊取證」，然而，事發後隔天，警方態度卻180度大轉變，讓劉女感覺對方「把我當犯人」。

▼ 中國刑警學院物證鑑定中心的驗傷結果指出，劉熙的傷是遭鈍性外力直接作用所致。

離奇的是，警方立案時不僅未提及鄒男姓名，甚至寫出「是被害人指引找到其被強姦地點」等。此外，劉熙律師也點出，撫順市順城區法院不僅拒絕認定雙方發生性關係、劉女被帶入賓館時的狀態等相關事實，也忽略劉女體內驗出安眠藥、手腳瘀傷等證據，甚至連鄒男父母認罪道歉的錄音檔，以及事發地點附近的監視器影像也離奇消失。

儘管劉女與母親多次向警方反映，但對方辯稱「順城公安辦案沒毛病」，甚至多次反問「你們知道鄒某舅舅是乾什麼的不」，讓兩人懷疑事情詭異性與鄒男爸爸、舅舅和警方高層有關係，氣得決定把事情爆料給媒體，希望討回公道。

這件事情曝光後，引起許多網友氣憤地表示，「爛透了，正常途徑已經討不回公理了，撫順司法系統該一鍋端」、「現有的公檢法連最簡單直白的案子都辦不了，非要鬧到網上讓網民來替你們辦案。不如收的錢也拿出來給大傢伙分一分，不主動交的話有人去收」、「錢能通鬼」、「現在網絡越來越發達，言路也暢通，某些人想伸黑手前要先考慮清楚後果」、「就是這些事情讓政府失去公信力，如果有腐敗問題必須要嚴懲」。

鄒男帶劉女進旅館時，明顯已無意識。詳細影片請點此＞＞＞＞