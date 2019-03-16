中美經貿辦做推手！金鐘主持人廖科溢開講中美洲旅遊





▲金鐘主持人廖科溢演講中美洲旅程。（圖／中美洲經貿辦事處提供）



政治中心／綜合報導



金鐘主持人廖科溢16日接受外交部中美洲經貿辦事處邀請，到台北國際會議中心分享前往中美洲拍攝節目的心得。在分享會的過程中，廖科溢不藏私向大家侃侃而談，分享在中美洲發生的有趣的大小事，以及壯麗的湖光山色，讓外交部中美洲經貿辦事處主任莊輝恩以及在場的民眾都聽得津津有味。



整場演講的另一個亮點，則是廖科溢的「變裝秀」，把各國的文化特色服飾穿給大家看！他率先穿上的貝里斯傳統服飾，是以貝里斯的國鳥「巨嘴鳥」以及金剛鸚鵡為圖騰；緊接著換上手工編製且花紋細緻的瓜地馬拉傳統服飾，全黑搭配著三條不同顏色上的宏都拉斯上衣展現當地簡約特色；最後壓軸登場的尼加拉瓜傳統服裝則搭配鮮明色彩的小滾邊，每套衣服都讓民眾驚呼連連驚喜不斷，不少民眾大讚中美洲傳統服飾之美。

中美洲經貿辦表示，透過這次精彩的旅遊分享會，除了讓台灣民眾可以更進一步了解中美洲國家的優美景色與獨特文化外，再加上現今便捷的交通航空，以及中美洲邦交國享有免簽證的優惠，絕對值得大家親自體驗她的歷史文化與自然景緻！





▲中美洲經貿辦事處主任莊輝恩（左）、金鐘主持人廖科溢（右）。（圖／中美洲經貿辦事處提供）



主辦單位表示，中美洲擁有豐富旅遊資源，神秘色彩的馬雅遺跡、充滿歷史文化的殖民古城、浪漫加勒比海渡假海灘及高聳雄偉的火山，多數景點更被聯合國教科文組織列為世界遺產。2018年亞洲旅遊台節目團隊遠赴貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯及尼加拉瓜等四國拍攝並製作一系列旅遊節目，主持人廖科溢的足跡踏遍了中美洲所有經典觀光景點：到貝里斯搭乘直升機俯瞰地標大藍洞並潛入海中與護士鯊共游；前進瓜地馬拉網紅必拍的安提瓜拱門並爬上提卡爾金字塔看日出；探索宏都拉斯科班馬雅遺址順道品嚐道地莊園品咖啡；當然還有到尼加拉瓜著名的馬沙亞一探火山熔岩。此外，一路上所有品嚐到的當地美食，也不私藏的一一推薦給現場的朋友。