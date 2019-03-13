近年首位踏入美國之音總部受訪　林右昌談美台關係：應加強合作

政治中心／綜合報導

基隆市長林右昌訪美11天，行程安排拜會華府官員、接受美國之音專訪，這也是近年來首位踏入美國之音總部專訪的台灣政治人物，談到美台關係，林右昌期盼雙方能加強合作，守護民主、自由、人權的價值。

▲林右昌接受美國之音專訪。（圖／基隆市政府提供，下同）



林右昌，今年是台灣關係法實施40週年，也是天安門事件30週年，美國政府最近通過了一連串包括支持台灣重返WHO、重申台灣在印太區域安全地位等重大議題，以及美國國會通過「台灣旅行法」（TTA）、「亞洲再保證倡議法」（ARIA）等一連串友台法案，顯示在美國的印太戰略中，台灣站在最重要的關鍵位置點之一。

但這個位置點上的台灣卻又是最脆弱且最近安全上受到很大威脅，代表美台關係愈來愈重要，林右昌認為表示，台美雙方都擁有自由、民主及人權的價值，未來應加強合作。

美國之音成立於1942年2月，是美國政府對外設立和資助的國有非軍事國際廣播宣傳機構，由美國廣播理事會管理旗下擁有廣播電台與電視台，總部座落在美國首都華盛頓的美國之音因設在聯邦辦公大樓內。

林右昌於美國時間3月12日到位於華府的美國之音（Voice of America，VOA）總部接受專訪，工作人員說，林右昌是近年來第一個踏進美國之音接受訪問的台灣政治人物，美國之音中文部主任 Ernest Torriero還親自迎接林右昌以及出訪團隊。