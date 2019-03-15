小米9 SE取消發售　米粉崩潰：今天不耍猴直接放鴿子

▲ 小米9透明尊享板取消原定3/15的發售日程。（圖／翻攝自雷軍微博）

科技中心／綜合報導

小米在上月20號發表會中發布了新一代旗艦手機小米9與小米9 SE，原定將於今日（3/15）正式開賣小米9 SE及小米 9透明尊享版，卻在昨晚再次跳票，被微博網友戲稱「今天不耍猴，直接放鴿子」。

小米一直以來都以「飢餓行銷」著稱，但卻也為人詬病，讓許多米粉總是等得心很累。此次小米9系列發表會後，小米董事長雷軍也不斷在微博中強調本次絕對能夠讓大家拿到到貨，也不斷在微博更新產線進度，稱已緊追生產速度，但最終仍無法趕上今日的開賣時程，小米商城官方微博在14日晚間貼出公告，說明「因備貨不足，我們定將明天上午小米9 SE及小米 9透明尊享版的開售取消。」

▼ 小米取消發售公告。（圖／翻攝自小米商城微博）

小米商城貼文一出，吸引網友紛紛湧進留言，表示小米過了9年依舊沒有在乎米粉感受，有網友說「好不容易等到明天，你給我來這套？？[怒]無語了」、「宣傳的很賣力，可是供貨給自己挖坑，在競爭這麼激烈的市場環境下，嘆息～」甚至還有網友引用雷軍曾說過的話調侃「有本事你們拿貨出來賣阿、反正我沒有」、「雷總，斌總，張總去工廠擰螺絲吧」，讓小米再次受到熱烈討論。

▼ 小米董事長雷軍被網友調侃。（圖／翻攝自小米商城微博）