淡江富家女豪宅曝光！1880萬一次買2戶…半夜頻傳開趴音樂聲

▲淡江富家女生前熱愛跳舞。（圖／翻攝東森新聞）

記者葉國吏／綜合報導

就讀淡江大學的魏姓女大生，13日被發現趴臥在台北市百齡橋下河濱公園的溝渠中，明顯已經死亡；驚法醫相驗，初步判定魏女是在「生前落水」，且其手掌還有一處遭到電擊灼傷的痕跡，詳細原因仍待釐清。

檢警14日上午11時許相驗魏女遺體，發現魏女口鼻有泥沙，懷疑是生前落水。另外，她的手掌部分有電擊燒灼的痕跡，須釐清是否是因誤觸一旁電塔，進而墜入溝渠內。檢察官與鑑識人員也重回事故現場模擬魏女可能落水的方式，以及要找出該條關鍵的電線。

▲富家女豪宅每戶要價1880萬元起。（圖／翻攝東森新聞）

警方也重回少女大南路的住處進行二度搜索，並在她的日記中發現，魏女生前寫下想輕生的字句。魏母則向檢方表示，女兒先前曾罹患憂鬱症，經長期治療後，醫師認為已痊癒，但女兒日前曾傳訊息表示，憂鬱症疑似復發。魏女友人則透露，魏女最近心情不太好，至於詳細原因則不清楚。

根據《東森新聞》報導，魏姓女大生居住的士林區大南路豪宅，每戶單價1880萬起。而魏女家屬為了要讓女兒上學方便、阿姨能夠就近看管，一層15戶的豪宅就一次買下2戶，魏女跟阿姨就因此對門而住。根據了解，袁性少年住進魏女家中後，半夜就時常傳出開趴音樂聲。